إريكسن يضع 3 وجهات مفضلة للرحيل عن توتنهام

الوقت يضع الدنماركي في ورطة شديدة قبل نهاية السوق

وضع صانع الألعاب الدنماركي كريستيان إريكسن، 3 وجهات مفضلة له في حالة الرحيل عن توتنهام هذا الصيف.

مستقبل نجم الفريق الإنجليزي يعتبر من أهم علامات الاستفهام حتى الآن، نظراً لدخوله في العام الأخير من عقده.

توتنهام تقدم بعرض طويل الأمد مقابل راتب أسبوعي قيمته 200 ألف جنيه إسترليني، لكن اللاعب يرفض حتى الجلوس على طاولة المفاوضات.

شبكة "ESPN" الأمريكية أكدت حرص إريكسن الواضح على الرحيل، من أجل خوض تحدٍ جديد بعيدًا عن توتنهام.

وأوضحت أن الدنماركي يعتبر أندية ريال مدريد، برشلونة ويوفنتوس، هي الأنسب له في هذه المرحلة من مشواره.

سواريز ضمن 6 أسماء في مفاوضات يوفنتوس مع برشلونة

كلوب: الحالة المالية منعت كوتينيو من العودة إلى ليفربول

إريكسن ينتظر إمكانية تعاقد يوفنتوس معه، قبل انتهاء الميركاتو بإيطاليا يوم 23 أغسطس الجاري.

وقد يعتبر صانع ألعاب توتنهام حلاً لريال مدريد، بعد الفشل في ضم بول بوجبا، كبديل مناسب للوكا مودريتش الذي تقدم في السن.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة حسم مستقبل إريكسن، مع احتمالية انتظاره لسوق الانتقالات الشتوية للرحيل عن توتنهام.