كورونا يدمر خزائن أندية أوروبا وتحذيرات من الإفلاس

خسائر فادحة لأندية كرة القدم هذا الموسم

أزمة مالية كبيرة تسبب فيها توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا، للعديد من الأندية الأوروبية وبالتحديد في الدوري الإسباني.

النشاط الرياضي توقف بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بعد تفشي كورونا وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من البلدان، خاصة في قارة أوروبا.

شركة "Brand Finance" وضعت تصنيفها السنوي لأقوى 50 نادياً على مستوى العالم، والذي جسد المعاناة التي مرت بها كرة القدم هذا الموسم.

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ويأتي ذلك بعدما تسبب الفيروس في حدوث خسائر قدرها 751 مليون يورو على العلامات التجارية لكرة القدم، حيث وصل انخفاض قيمة الأندية الإسبانية وحدها إلى 164 مليون يورو.

وأما بالنسبة للتصنيف، فجاء ريال مدريد في المركز الأول بالأندية الأعلى قيمة في العالم، رغم تحقيقه خسائر وصلت إلى 13.8% عن العام الماضي، بينما زاد برشلونة بنسبة 1.4% في المركز الثاني.

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وبالنسبة للدوريات، استمر الدوري الإنجليزي في الصدارة بنسبة 44% من إجمالي قيمة العلامات التجارية للمسابقات المحلية، ثم الدوري الإسباني في المركز الثاني بنسبة 20%.

وفي نهاية تقريرها أشارت الشركة إلى احتمالية استمرار الأزمة المالية لفترة طويلة، مع إمكانية تعرض بعض الأندية للإفلاس.