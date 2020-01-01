كروس يوضح حقيقة تصريحاته ضد ميسي

تحدث كذلك عن مشكلته مع هانز فليك

حالة من الجدل أثيرت اليوم، حول تصريحات توني كروس لاعب وسط ريال مدريد، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، لم يستحق التواجد في القائمة النهائية لجائزة الأفضل في العالم.

المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، حصل على جائزة الأفضل، وجاء من بعده البرتغالي كريستيانو رونالدو ثم ميسي في المركز الثالث.

كروس تحدث في حوار مسجل مع شقيقه فيليكس عن العديد من الأحداث الهامة في كرة القدم هذه الأيام، وعلى رأسها حفل الاتحاد الدولي لاختيار الأفضل في 2020.

المزيد من الفرق

وقال الدولي الألماني عن هذه الجائزة وفقًا لما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"ليفاندوفسكي يستحقها بكل تأكيد، لكن بالنسبة لي ميسي لا يستحق التواجد في المراكز الثلاثة الأولى لأنه لم يظهر بمستوى جيد ".

وهو ما نفاه اللاعب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أكد أن شقيقه فيليكس هو من قال أن ميسي ليس من أفضل 3 لاعبين في العالم هذا العام.

وأما عن فوز يورجن كلوب بجائزة أفضل مدرب على حساب هانز فليك:"بالطبع كلاهما مدربان عظيمان بناءً على نجاحاتهما ، لقد حظي كلوب أيضًا بسنة رائعة".

وأضاف:"فليك من أهم الشخصيات في عام 2020، لم يقتصر الأمر على جعل فريقه يفوز بثلاثية، لكنه اكتسح كل فريق ونادرًا ما سجل أقل من أربعة أهداف".

اقرأ أيضًا .. ميسي يعود للأرجنتين ويوجه رسالة بعد تخطي رقم بيليه

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

وتابع:"كانت لدي مشكلة معه عندما عمل كمساعد ليواخيم لوف، أيقظني عدة مرات في كأس العالم 2014 لتناول الإفطار ولم أعتقد أنه كان مضحكًا".

وفي نهاية حديثه أعرب كروس عن غضبه من أحوال كرة القدم حاليًا، حيث يفوز فريقه بدوري أبطال أوروبا أكثر من مرة، ويتعرض للنقد بعد الخسارة في أول مباراة.