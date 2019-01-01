قرعة كأس الملك تسفر عن مواجهات قوية في دور الـ 8 والكلاسيكو يتأجل

ريال مدريد يبتعد عن طريق برشلونة في دور الـ 8 من كأس ملك اسبانيا ويواجه جيرونا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أقام الاتحاد الاسباني لكرة القدم اليوم قرعة دور الـ 8 من بطولة كأس ملك اسبانيا وهو الدور الذي نجح كبيري الدوري الإسباني ريال مدريد وبرشلونة في الوصول له.

وجاءت نتائج القرعة كالتالي:

ريال مدريد ضد جيرونا

خيتافي ضد فالنسيا

اشبيلية ضد برشلونة

اسبانيول ضد ريال بيتيس

وستقام مباراة الذهاب في دور الـ 8 على ملعب الفريق الذي سحب أولًا في قرعة دور الـ 8 حيث يلعب ريال مدريد أولًا على سانتياجو برنابيو بينما يواجه برشلونة اشبيلية على كامب نو في العودة.

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وكان برشلونة حامل لقب كأس ملك اسبانيا قد حقق الفوز بأخر أربعة نسخ من البطولة ويبحث عن انجاز فريد من نوعه بتحقيق خمسة ألقاب متتالية.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الفرق التي حققت اللقب تاريخيًا بفارق كبير عن أقرب منافسيه أتلتيك بيلباو صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر ان برشلونة كان مهددًا بعدم الصعود لدور الـ 8 بسبب مشاركة لاعبه الشاب شاومي، وتأخر قرار المحكمة فيما يتعلق بوضع الفريق قبل أن يصدر قبل قليل ويبرأ ساحة النادي الكتالوني.