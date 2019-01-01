زيدان يرفض الحديث عن الكلاسيكو ومبابي قبل مواجهة فالنسيا

مواجهة صعبة للميرينجي أمام الخفافيش بالدوري الإسباني

رفض زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، الحديث عن مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، مفضلاً التركيز على مباراة فريقه أمام فالنسيا غداً الأحد بالدوري الأسباني.

ريال يحل ضيفاً ثقيلاً على فالنسيا بملعب ميستايا، في إطار الجولة السابعة عشر من الليجا، قبل خوض الكلاسيكو ضد غريمه التقليدي يوم الأربعاء المقبل.

وقال زيدان قبل اللعب أمام الخفافيش:"إنه تحدٍ آخر لنا، فريق يلعب بشكل جيد للغاية وله العديد من النتائج الإيجابية وتأهل لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا".

الكلاسيكو:"لا أريد التحدث عن أي شيء سوى مواجهة الغد، هذا كل ما يشغلني الآن كمدرب لريال مدريد، سأجيب على كل ما يخص الكلاسيكو يوم الثلاثاء".

عدم الحصول على راحة:"اللجنة المنظمة لليجا هي من تحدد الجداول ونحترمها، لا يمكننا فعل أي شيء حيال ذلك، ولا نستطيع تغيير تقويم المباريات".

وضع جاريث بيل:"لا أعتقد أن دوره أقل أهمية، قمت بـ3 تغييرات في المباراة الماضية وهذا سبب خروجه من التشكيل، ولكنه واحد منا وسأعتمد عليه مثل باقي اللاعبين".

التدوير:"سيكون من الصعب عدم القيام بذلك، لأننا نلعب 3 مباريات مهمة في نطاق زمني ضيق جداً، أمتلك 25 لاعباً وأستطيع الاعتماد على الجميع".

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أزمة كيليان مبابي وتوماس توخيل:"هو لاعب بباريس سان جيرمان ولن أعلق على ما يحدث هناك، سيكون ذلك غير محترم مني، أعرف كيليان جيداً ولكني لن أقول أي شيء".

تحفظه عن الحديث لوسائل الإعلام:"لأنها طريقتي التي أعترف بها، المنافسون يدرسوننا، ويجب تحليل كل شيء قبل الخروج للحديث، هذه استراتيجيتي ولا أريد تقديم أدلة للمنافس".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الليجا قبل مواجهة فالنسيا بـ34 نقطة، بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر بنفس الرصيد.