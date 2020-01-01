بطاقات غزيرة و5 ركلات جزاء .. الاتحاد الإسباني يكشف عن حكم الكلاسيكو

قمة مرتقبة على ملعب كامب نو

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم، الخميس، عن تعييناته التحكيمية لمباريات الجولة السابعة من بطولة الدوري، والتي تشهد الكلاسيكو المنتظر بين ريال مدريد وبرشلونة.

الاختيار وقع على الحكم خوان مارتينيز مونويرا، من أجل إدارة الكلاسيكو، الذي سيقام بعد غد السبت على ملعب كامب نو، بتواجد خوسيه ماريا سانشيز في غرفة تقنية الفيديو.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، كشفت عن تاريخ مونويرا في إدارة مباريات الفريقين خلال مسيرته التحكيمية.

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الحكم الإسباني أدار 24 مباراة لريال مدريد، فاز خلالها الفريق في 15 مواجهة، وتعادل 8 مرات وخسر 4 مباريات أخرى.

وأشرف مونويرا على مباراة واحدة لريال هذا الموسم، كانت أمام ريال سوسييداد وانتهت بالتعادل السلبي.

وعلى جانب آخر أدار مونويرا 21 مباراة لبرشلونة، حقق خلالها الفريق الفوز 15 مرة، وفاز 3 مرات وتعادل 3 مباريات أيضاً.

وجاءت المرة الأخيرة التي حكم فيها للنادي الكتالوني، أمام ليجانيس الموسم الماضي، عندما فاز برشلونة بهدفين نظيفين على كامب نو.

وأما بالنسبة للبطاقات، فقد أعطى ريال مدريد 50 بطاقة صفراء وواحدة حمراء، مقابل 49 بطاقة صفراء لبرشلونة، وحصل الفريقين معه على 5 ركلات جزاء.

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ويعتبر هذا الكلاسيكو هو الأول في تاريخ صاحب الـ38 سنة، وذلك اعترافاً من الليجا بالعمل الجاد له والإدارة الجيدة التي أظهرها في المواسم الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثالث بجدول الليجا قبل الكلاسيكو بـ10 نقاط، بفارق نقطة وحيدة عن ريال سوسييداد المتصدر، بينما يأتي برشلونة في المركز التاسع بـ7 نقاط.