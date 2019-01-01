زيدان: أضعنا فرصة ثمينة للفوز على برشلونة

المدرب الفرنسي أشاد بتحسن فريقه في الفترة الأخيرة

يؤمن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، أن فريقه كان قادراً على تحقيق الفوز، في الكلاسيكو الذي جمعه مع برشلونة على ملعب كامب نو مساء اليوم الأربعاء.

التعادل السلبي بدون أهداف حسم النتيجة بين الطرفين، في قمة شهدت تفوق نسبي لريال على أصحاب الأرض، بالمواجهة المؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني .

زيدان قال بعد المباراة:"نحن نواصل في العمل ونتحسن بشكل يومي، كان علينا التحلي بالصبر خلال فترة اهتزاز النتائج للسير نحو الطريق الصحيح".

وأضاف:لدينا فريق جيد وندرك قدرتنا على التحسن والاستمرار بهذه السلسلة الإيجابية، كان بإمكاننا الفوز الليلة ولكنها كرة القدم".

وأما عن تصريحات راموس بخصوص أحقية ريال في ركلتي جزاء:"لم أشاهد أي شيء ولكن أخبروني بما حدث بعد اللقاء".

وتابع:"لعبنا مباراة ممتازة جداً وافتقدنا القدرة على التهديف واستغلال الفرص، ولكن عليك أن تكون سعيداً بهذا الأداء أمام خصم صعب مثل برشلونة".

مستوى جاريث بيل:"الأمور تسير على ما يرام في الآونة الأخيرة، لم يلعب الكثير من المباريات، ولكنه بذل مجهودات كبيرة خلال المباراة".

فيديريكو فالفيردي:"كان على ما يرام هو الآخر، من العناصر المهمة جداً بالفريق والشيء الأكثر إيجابية له الآن هو لعبه بانتظام وإصراره على التطور".

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غياب بوسكيتس:"لا أعلم ماذا حدث له، وضعت تشكيل الفريق وأنا أعلم جيداً قيمة وأهمية بوسكيتس لبرشلونة".

يذكر أن النتيجة تحافظ لبرشلونة على صدارة الدوري الإسباني بـ36 نقطة متساوياً مع ريال بالرصيد، ولكن الميرينجي يأتي بالمركز الثاني بفارق الأهداف.