ريال مدريد مستاء من موعد الكلاسيكو الجديد

ما سبب غضب ريال مدريد هذه المرة من موعد الكلاسيكو؟

كشفت تقارير صحفية عن غضب نادي ريال مدريد من موعد الكلاسيكو الجديد والذي سيمنح برشلونة فترة راحة أطول رغم أنّ اللقاء على ملعب "كامب نو".

الاتحاد الإسباني استقر على توقيت مباراة الكلاسيكو والتي ستٌقام يوم الأربعاء 18 ديسمبر في الثامنة مساءً بتوقيت مدريد.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ برشلونة سوف يحصل على راحة 29 ساعة أكثر من ريال مدريد، إذ سيخوض البلوجرانا لقاء ريال سوسيداد يوم السبت في الرابعة عصرًا على ملعب "أنويتا" بينما يلعب الملكي أمام فالنسيا في الميستايا يوم الأحد في التاسعة مساءً.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ النادي الملكي سوف يخوض مباراة هامة في دوري أبطال أوروبا يوم 11 ديسمبر ضد كلوب بروج قد تحسم تأهله لثمن النهائي، بينما برشلونة سيلعب قبله بيوم ضد إنتر في سان سيرو في مباراة قد تصبح تحصيل حاصل لو انتصر البلوجرانا على بوروسيا دورتموند.

الصحيفة ذكرت أنّ ريال مدريد وافق على الموعد فقط لأجل حل الأزمة لكنّه لا يراه الأنسب بالنسبة له.

وأكدت الصحيفة أنّ هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها برشلونة على فترة راحة أطول من ريال مدريد قبل الكلاسيكو إذ حدث الموسم الماضي قبل مباراة 5-1 في الدور الأول من الليجا وكذلك مباراتي كأس ملك إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أنّه في آخر 10 مباريات للكلاسيكو حصل النادي الكتالوني على راحة أكبر من بينها مباراة موسم 2017-2018 والتي لم يشارك برشلونة في لقاء بدوري أبطال أوروبا بينما لعب ريال مدريد ضد بايرن ميونخ.

واستدركت الصحيفة أنّه بين موسم 2012-2013 و2016-2017 كان برشلونة يحصل على فترة راحة أقل من ريال مدريد ولكن الموقف تغير في السنوات الأخيرة بصورة ملحوظة.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد أرسل خطابًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للموافقة على خوض مباريات لليجا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي حال تم الموافقة على لعب مباراة فياريال وأتلتيكو مدريد يوم 6 ديسمبر في ميامي فقد يتم طرح فكرة خوض الكلاسيكو خارج البلاد تجنبًا لأزمة جديدة في كتالونيا.