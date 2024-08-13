لاعب ريال مدريد السابق: كنت محظوظًا ببرشلونة والكابتن ماجد ساعدني!

النجم الياباني لعب لبرشلونة وريال مدريد.

كشف تاكيفوسو كوبو نجم فريق ريال مدريد السابق عن تفاصيل تخص فترته في لاماسيا ورحيله عن الملكي.

وقال كوبو في تصريحات نقلتها "ماركا": "كنت محظوظًا بالحصول على فرصة اللعب في لاماسيا، وكان التواجد هناك مميزًا، ما بين كرة القدم والدراسة، لقد اندمجت بالثقافة الإسبانية بسرعة كبيرة، بفضل انتشار المانجا الياباني، ومعرفة الناس بكابتن تسوباسا (عربيًا معروف بالكابتن ماجد) ساعدني".

وأضاف: "ريال مدريد هو الفريق الأفضل في العالم، عندما وجدت نفسي أتدرب هناك لم أكن أصدق الأمر في البداية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكمل: "في كل جلسة تدريب كنت أشعر بالتوتر، لا أريد أن اقع في أي خطأ ولا أريد أن أفقد الكرة، وكان خروجي في إعارة بسبب عدم وجود مقعد من خارج الاتحاد الأوروبي لي في صفوف الفريق".

جدير بالذكر أن كوبو يلعب في الوقت الحالي بصفوف ريال سوسييداد منذ عام 2022 ويقدم مستويات طيبة رفقة الفريق الباسكي.