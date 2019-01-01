الشكوك مستمرة حول مشاركة نيمار أمام تولوز

وسط التكهنات حول مستقبله مع النادي الفرنسي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يدخل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، مباراة تولوز ببطولة الدوري، وسط شكوك كبيرة حول مشاركة نجمه البرازيلي نيمار.

مهاجم باريس ارتبط طوال الأسابيع الماضية، بالرحيل عن صفوف النادي والانتقال لريال مدريد أو برشلونة.

راديو "مونت كارلو" الفرنسي، أكد أن موقف نيمار من مواجهة تولوز غير واضحاً حتى الآن.

اللاعب عانى من إصابة أبعدته عن المباراة الأولى بالدوري الفرنسي، ولكنه انتظم بشكل كامل في التدريبات.

لامبارد يوضح غيابات تشيلسي وموقفه من سوق الانتقالات

كلوب: أليسون بخير ولا أتوقع مباراة هجومية أمام آرسنال

الأمر الآن يعود للمدرب توماس توخيل، الذي سيحسم موقف نيمار من المشاركة في حالة جاهزيته، أو إبعاده عن قائمة الفريق تحسباً لأي انتقال محتمل.

يذكر أن آخر التقارير أكدت تصدر ريال مدريد لسباق التعاقد مع البرازيلي، حيث أبدى النادي الإسباني استعداده لإدراج بعض نجومه في صفقة تبادلية.