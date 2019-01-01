زيدان: سعداء بالفوز ولا نهتم بنتيجة برشلونة وأتلتيكو مدريد

انتصار هام جداً لريال مدريد في سباق الليجا

أعرب زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، عن سعادته بفوز فريقه على ديبورتيفو ألافيس 2/1، في المباراة التي جمعتهما بالجولة الخامسة عشر من عمر الدوري الإسباني.

سيرجيو راموس قائد الميرينجي، نجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 52، قبل أن يعادل لوكاس بيريز النتيجة لألافيس من ركلة جزاء بالدقيقة 65، وجاء هدف الفوز لريال في الدقيقة 69 لداني كارفخال.

وقال زيدان عقب الفوز:"لعبنا بطريقة جادة جداً، علمنا بحاجتنا للقتال من البداية وهذا ما فعلناه لنخرج بـ3 نقاط ثمينة من ملعب صعب".

وأضاف:"حرصوا على الهجوم بعد تسجيلنا الهدف الأول، واستغلوا تراجعنا من أجل إدراك التعادل، ولكن لم نستسلم وعدنا للمباراة مرة أخرى".

وعن مستوى ميليتاو وإشراك أريولا:"إيدر ظهر بمستوى مميز، ومشاركة أريولا جاءت بقرار مني، وتمكن من إنقاذنا مثلما يفعل كورتوا تماماً".

موقف فريقه من المنافسة:"بغض النظر عن نتيجة برشلونة وأتلتيكو مدريد غداً، الفوز بمثل هذه المواجهات يمنحنا الحياة من جديدة ويعكس قوة شخصيتنا".

ما هي أطول سلسلة مباريات دون خسارة في الدوري الإنجليزي؟

الكلاسيكو مهدد بالتأجيل من جديد

خطة فريقه:"الشكل الرقمي للفريق غير مهم، ما يهمني الروح التي نلعب بها وطريقة التعامل مع الكرة واسترجاعها في الحالة الدفاعية".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال إلى 31 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ31 نقطة، مقابل 28 لبرشلونة الذي يلعب غداً ضد أتلتيكو مدريد بنفس الجولة.