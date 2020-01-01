هل أثرت ركلات الجزاء على تحديد بطل الدوري الإسباني؟

هل حقًا يتصدر ريال مدريد الدوري الإسباني بسبب ضربات الجزاء؟

يقترب نادي ريال مدريد من حسم لقب الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري، إذ يحتاج إلى نقطتين فقط في مباراتين للتتويج به رسميًا.

ريال مدريد سوف يواجه فياريال مساء اليوم، الخميس، في التوقيت ذاته الذي يلعب برشلونة ضد أوساسونا.

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ونجح النادي الملكي في حسم أكثر من لقاء منذ فترة ما بعد التوقف من علامة الجزاء سواء أمام خيتافي أو أتلتيك بيلباو، فإلى أي مدى لعبت ضربات الجزاء دورًا في تحديد المتصدر حتى الجولة 37 من الليجا؟

ريال مدريد

ريال مدريد نجح في تسجيل جميع ضربات الجزاء التي أتيحت له، إذ احتسب لصالحه 10 ركلات في الدوري الإسباني سجلها جميعًا في المرمى، منها 6 بتوقيع سيرخيو راموس و4 من قدم كريم بنزيما.

واحتسب الحكم ركلتي جزاء في مباراة واحدة لصالح الملكي مرتين، الأولى ضد ليجانيس في مباراة انتهت بخماسية نظيفة والثانية ضد إيبار في لقاء حسمه البلانكوس برباعية نظيفة، وبالتالي لم يكن لركلات الجزاء أي تأثير.

أيضًا احتسب الحكم ركلة جزاء أمام ديبورتيفو ألافيس في مباراة انتهت 2-0 بجانب ركلة جزاء أمام ريال بيتيس وخسر البلانكوس المواجهة 2-1 وفي الحالتين لم تكن ضربة الجزاء حاسمة أو مؤثرة على النتيجة.

أما ضد ريال سوسييداد، فاحتسب الحكم ركلة جزاء لولاها لخرج ريال مدريد بالتعادل 1-1 وخسر نقطتين، وقبلها أمام سيلتا فيجو في لقاء انتهى 2-2، أي أنّ ركلة الجزاء منحت الملكي نقطة واحدة.

وأخيرًا مباراتي خيتافي وأتلتيك بيلباو والنتيجة النهائية في المرتين كانت 1-0 وبالتالي جمع ريال مدريد 4 نقاط إضافية بفضل ضربات الجزاء.

ترتيب ريال مدريد الحالي هو المركز الأول برصيد 83 نقطة، وبخصم النقاط التي تحصل عليها بسبب ركلة الجزاء وهي 7 نقاط، فإنه يمتلك 76 نقطة.

برشلونة

الحكم احتسب لنادي برشلونة 6 ركلات جزاء في الموسم الحالي بالدوري الإسباني، 5 سجلها ليونيل ميسي وواحدة من توقيع لويس سواريز.

ركلات الجزاء لم تلعب دورًا كبيرًا في تغيير نتيجة المباريات في أغلب الأوقات، فواحدة أمام ديبورتيفو ألافيس في لقاء انتهى 4-1 وأخرى ضد سيلتا فيجو في مباراة انتهت بالنتيجة ذاتها.

كما احتسب الحكم ركلة جزاء ضد ليجانيس في مباراة فاز بها برشلونة 2-0 وركلة جزاء ضد ليفانتي في مباراة خسرها برشلونة 3-1.

مباراتان فقط كان لضربة الجزاء تأثير على النتيجة، الأولى ضد ريال سوسييداد في "كامب نو" والتي انتهت بهدف نظيف، أي أن البلوجرانا استفاد بنقطتين، والثانية أمام أتلتيكو مدريد والمباراة انتهت 2-2، أي أن البلوجرانا حقق نقطة واحدة بفضل علامة الجزاء.

وبما إن الفريق يمتلك حاليًا 79 نقطة، فإنّه بعد خصم 3 نقاط استفاد منها من ضربات الجزاء يصل إلى النقطة 76 بالتساوي مع ريال مدريد.

من يتصدر الدوري الإسباني دون ركلات جزاء؟

بحسب لوائح الدوري الإسباني، فإنه في حال التساوي في النقاط يكون المتصدر هو المتفوق في المواجهات المباشرة، أي أنّ ريال مدريد يبقى متصدرًا.

الخلاصة أنّ ريال مدريد أكثر من سجل من ضربات جزاء في الموسم بواقع 10 ركلات بالتساوي مع فياريال، بينما برشلونة في مركز متأخر نسبيًا بواقع 6 أهداف فقط.

هذه الأهداف منحت ريال مدريد 7 نقاط ومنحت برشلونة 3 نقاط، ورغم ذلك فإنّها لا تعيد البلوجرانا للصدارة ولن تكون سببًا في تتويج الملكي بالليجا.