سجلات الليجا التاريخية تنهي أمل ريال مدريد في المنافسة على الدوري الإسباني

لم يسبق لفريق ريال مدريد النادي الأكثر تتويجًا بلقب الدوري الإسباني أن عاد وحقق اللقب بعد أن كان متأخرًا بفارق أكثر من سبع نقاط عن متصدر الترتيب.

فيسبوك تويتر علي رفعت

يواجه فريق ريال مدريد تحديًا من نوع خاص بعد أن تعرض للخسارة على أرضه ووسط جماهيره من جيرونا في الجولة الـ 24 من الدوري الإسباني بالأمس الأحد.

يأتي ذلك بعد أن اتسع فارق النقاط بينه وبين المتصدر برشلونة لتسع نقاط من جديد، بعدما كان قد تقلص الفارق لست نقاط في الجولة الماضية من الدوري.

وفشل النادي الملكي طوال 90 عامًا هي تاريخ الليجا في أن يعدل من أوضاعه وأن يعود من فارق نقاط أكثر من سبعة بينه وبين متصدر الترتيب ليحقق الفوز بلقب الدوري.

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وكان أكبر فارق نقاط نجح ريال مدريد في تقليصه وقلبه لصدارة حقق بها لقب الدوري الإسباني هو سبع نقاط في الموسم 2002-2003.

فاز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني لذلك الموسم بعد أن كان متأخرًا في جدول الترتيب عن نظيره ريال سوسيداد بفارق سبع نقاط، لكن ذلك الفارق كان في شهر نوفمبر من عام 2002 أي أن النادي الملكي كانت أمامه فرصة أكبر في عدد المباريات ليعدل أوضاعه، وأنهى الموسم وفي رصيده 78 نقطة.

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جدير بالذكر أن الفارق كان قد وصل لـ 10 نقاط في الموسم الجاري مع تكرار تعثرات ريال مدريد لكن الأمل في المنافسة عاد مؤخرًا مع سقوط برشلونة في أكثر من مباراة متتالية.