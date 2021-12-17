ريال مدريد بخير.. مودريتش يتعافى من كورونا ولا قلق على المجموعة!

بعد ليلة من الأنباء المرعبة بخصوص تفشي فيروس كورونا داخل ريال مدريد، عادت الأمور إلى الطريق الصحيح مجددًا بالتأكد من عدم وجود إصابات جديدة داخل كتيبة كارلو أنشيلوتي.

وبحسب المُعلن من ريال مدريد في الساعات الماضية، تواجدت 5 حالات كورونا بين اللاعبين وهم ماركو أسينسيو ورودريجو وجاريث بيل ولوكا مودريتش وأندري لونين.

الصحف يوم الخميس تداولت أنباءً عن ارتفاع العدد ليتعدى عشرة لاعبين، إلى جانب إصابات كثيرة داخل الطاقم الفني والإداري للريال.

لكن صحيفة "آس" أكدت أن مسحة يوم الجمعة صباحًا أتت نتائجها جيدة للغاية، فتأكد عدم وجود حالات أخرى مصابة بكورونا غير المُعلنة.

هذا إلى جانب أن مسحة لوكا مودريتش تحولت من إيجابية إلى سلبية، أي أنه يمتلك فرصًا في اللحاق بمباراة قادش يوم الأحد المقبل.

الدولي الكرواتي سوف يخضع أولًا لفحوصات على القلب للاطمئنان أن كورونا لم تؤثر عليه بالسلب، ومن ثم يمكنه الانخراط في تدريبات يوم السبت.

وعدا الأسماء الأربعة الأخرى، فجميع نجوم ريال مدريد سيكونوا متاحين أمام قادش بملعب سانتياجو برنابيو في الجولة 18 من الدوري الإسباني.

صدارة الليجا من نصيب اللوس بلانكوس برصيد 42 نقطة، في مقابل 34 نقطة لأقرب الملاحقين، إشبيلية.