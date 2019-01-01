المواجهة تعني الإقالة ..كيف أُصيب بوتشيتينو بلعنة أياكس في الأبطال؟

ظاهرة غريبة تطيح بالمدرب الأرجنتيني

رحل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن صفوف توتنهام أمس الثلاثاء، بعد رحلة طويلة قضاها مع النادي الإنجليزي.

البرتغالي جوزيه مورينيو حل بدلاً منه بعد الإقالة بساعات قليلة، ليستكمل مشوار سبيرز خلال الموسم الحالي.

خروج بوتشيتينو ورحيله هذه المرة يأتي في ظاهرة غريبة، ترتبط بنادي أياكس أمستردام الهولندي ومشاركته التاريخية بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

توتنهام واجه أياكس في نصف نهائي النسخة السابقة من الأبطال، وأقصاه بسيناريو دراماتيكي بمواجهة الإياب بهولندا.

المفارقة أن سبيرز ليسوا هم الفريق الوحيد الذي واجه أياكس بهذه البطولة، وأقال مدربه بعدها بشهور قليلة، في ظاهرة غريبة من نوعها.

الفريق الهولندي لعب أمام أيك أثينا وبنفيكا وبايرن ميونخ في دور المجموعات، الأندية التي أقالت جميع مدربيها.

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ولعب أيضاً أياكس ضد ريال مدريد الذي أقال مدربه سانتياجو سولاري، يوفنتوس ومدربه ماسيميليانو أليجري حيث رحل هو الآخر عن تدريب البيانكونيري في الصيف.

ويأتي بوتشيتينو كآخر المدربين الذين أقيلوا من منصبه بعد اللعب أمام بطل هولندا، فهل يتكرر نفس السيناريو هذا الموسم لو وصل أياكس لمراحل متقدمة؟