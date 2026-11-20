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تطرّق جوزيه مورينيو إلى التكهنات المتزايدة بشأن مستقبل إندريك قبل فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2027. ورغم الدقائق المحدودة التي حصل عليها المراهق البرازيلي حتى الآن هذا الموسم، يصرّ مدرب ريال مدريد على أن النادي لا يزال بحاجة إليه.

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مورينيو يرد على شائعات رحيل إندريك

رفض جوزيه مورينيو، المدير الفني لريال مدريد، التكهنات التي تربط إندريك بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2027. وفي ظل الجدل المستمر حول قلة دقائق لعب المهاجم الشاب هذا الموسم، أوضح البرتغالي أن اللاعب لا يزال جزءًا مهمًا من خططه.

وقال مورينيو: «إنه يقدم أداءً جيدًا للغاية هنا. بالنسبة لي، الوضع واضح تمامًا: ريال مدريد أهم من إندريك. أهتم كثيرًا بإندريك، فهو فتى رائع، وأكنّ له مودة كبيرة، لكن بالنسبة لي، النادي أهم منه. وهذا يعني أن ريال مدريد بحاجة إليه، ومدرب الفريق كذلك».

رسالة مباشرة إلى الوكلاء والأندية المنافسة

وجّه مورينيو تصريحاته مباشرة إلى الصحفيين والوكلاء والأندية التي تروّج لأخبار الانتقالات قبل سوق الانتقالات الشتوية. وبينما أقرّ بأن إدارة النادي تملك الكلمة الأخيرة في القرارات المتعلقة بالتشكيلة، شدد على أن الإدارة تعرف موقفه.

وتابع مورينيو: «لديكم إجابتكم بالفعل: أنتم، من يكتبون، ووكلاؤه، وكل الأندية التي ترسل الأخبار إلى الصحف. بعد ذلك، ريال مدريد، بوصفه هيكلًا أعلى، إذا قرر رؤسائي شيئًا مختلفًا، ففي كرة القدم اليوم يجب احترام ذلك. لكنني، بصفتي مدرب ريال مدريد، فإن الهيكل الأعلى يعلم أن إندريك مهم بالنسبة لي».

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لماذا يُعدّ عمق التشكيلة مهمًا في مدريد

كما رفض مورينيو الفكرة الأشمل القائلة بأن اللاعبين الذين يحصلون على دقائق أقل يجب أن يغادروا النادي تلقائيًا. ومع منافسة ريال مدريد في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر، تظل المداورة أمرًا ضروريًا.

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وأوضح مورينيو: «يجب أن يمتلك ريال مدريد تشكيلة قوية تضم حلولًا مختلفة، بحيث لا يقلق المدرب إذا أُصيب لاعب أو إذا انضم أحدهم إلى منتخب بلاده وعاد مرهقًا. أريد لاعبين يمنحونني خيارات لتحقيق موسم رائع. لا أريد أحد عشر لاعبًا جيدًا، بل أريد الكثير».

البحث عن الفرص في جدول مزدحم

يدخل ريال مدريد سلسلة شاقة من المباريات تبدأ بمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت في الدوري الإسباني على ملعب سانتياجو برنابيو. ومع خوض ثلاث مباريات في ثمانية أيام وروزنامة شتوية مزدحمة تنتظر الفريق، يتعيّن على كل مهاجم في التشكيلة أن يبقى جاهزًا للمساهمة.

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وبالنسبة لإندريك، يمنحه الجدول المقبل فرصة جديدة للمنافسة على الدقائق تحت قيادة مورينيو قبل افتتاح فترة الانتقالات في يناير.