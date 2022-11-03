"ريال مدريد أو برشلونة .. القواعد واحدة" .. رئيس لجنة التحكيم يرد على أسينسيو وأنشيلوتي

مباراة شهدت جدلاً تحكيمياً بين الملكي وجيرونا

دافع لويس ميدينا كانتاليخو، رئيس اللجنة الفنية لحكام إسبانيا، عن حكامه والهجوم الذي تعرضوا له من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد ولاعبه ماركو أسينسيو مؤخرًا.

وتحدث لويس للصحافة على هامش جولة خارجية له يوم الأربعاء وقال: "لم نُصدر أي بيانات بعد فتح تحقيقات عما حدث وما قاله مدرب ريال مدريد الذي يبدو رجلًا مثقفًا جدًا".

وكان الإيطالي كارلو أنشيلوتي قد هاجم التحكيم بعد احتساب ركلة جزاء لجيرونا تعادل منهما مع ريال مدريد 1-1 بالدوري.

كارلو قال إن حكم الساحة وحكام الفيديو اختلقوا ركلة الجزاء وهو ما تبعه فتح تحقيق من الاتحاد الإسباني مع المدرب الإيطالي حول تصريحاته.

ميدينا في الوقت ذاته وصف أنشيلوتي بالمدرب الذي لا يفتعل المشاكل، لكن في الوقت ذاته شدد على أن الحكم قد يكون مخطئًا وقد لا يكون لكن ما فعله ليس اختلاق عن عمد.

وطالب رئيس لجنة الحكام وسائل الإعلام بمشاهدة الفيديو مرة أخرى وذلك في رده على انتقادات ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد المُحتسب ضده ركلة الجزاء والذي هاجم الحكام على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي لأن الكرة لم ترتطم بيده داخل منطقة الجزاء.

وشدد ميدينا: "لست أتحدث عن ريال مدريد أو برشلونة أو بيتيس أو ألباسيتي، القواعد هي نفسها، أحيانًا يساء فهمهما ولهذا عقدنا اجتماعات مع الفرق"