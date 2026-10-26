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Yosua Aryaمعتز الجمال
ترجمه

"ريال مدريد أفضل بدونه" .. نجم برشلونة السابق يصدم فينيسيوس جونيور بعد الكلاسيكو!

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تغنى بـ"البديل الذهبي"..

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يرى جيرارد لوبيز، لاعب خط وسط برشلونة السابق، أن ريال مدريد يبدو فريقًا أقوى بكثير في غياب الجناح الموقوف فينيسيوس جونيور عن التشكيلة الأساسية. وأطلق المحلل الرياضي هذا التصريح الجريء بعد مشاهدة الفريق الملكي وهو يحقق انتصارًا حاسمًا في الكلاسيكو على غريمه التقليدي في ملعب كامب نو.

ريال مدريد يقهر غريمه

حسم ريال مدريد انتصارًا حيويًا بنتيجة 2-1 على حساب البارسا في النسخة الأحدث من الكلاسيكو. أقيمت المباراة التي شهدت تنافسًا شرسًا على ملعب كامب نو، حيث تمكن الزوار في النهاية من اقتناص النقاط الثلاث كاملة أمام أنظار الجماهير صاحبة الأرض المحبطة. ونجح الضيوف في تحقيق هذه النتيجة الرائعة رغم غياب نجم الهجوم فينيسيوس؛ حيث اضطر الجناح البرازيلي للغياب عن الموقعة المرتقبة بسبب إيقافه المحلي المستمر.

ومع ذلك، قدم لوبيز، لاعب خط وسط البلوجرانا السابق، وجهة نظر مفاجئة حول النتيجة؛ حيث أشار إلى أن غياب المهاجم الساحر صب بالكامل في مصلحة "اللوس بلانكوس" خلال تلك الليلة.

الريال أفضل بدون فينيسيوس

وفي حديثه لشبكة "موفيستار بلس ديبورتيس"، شارك لوبيز تقييمًا مثيرًا للجدل حول النهج التكتيكي الحالي لريال مدريد. فهو يعتقد بشدة أن الفريق يتمتع بتوازن أكبر بكثير عندما يتم إخراج فينيسيوس من المعادلة. ولم يتردد خريج أكاديمية برشلونة السابق في تفصيل تحليله التكتيكي.

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وصرح لوبيز بصراحة خلال تحليله عقب المباراة: "ريال مدريد أفضل بعد فقدان فينيسيوس.. هكذا هو الحال. الفريق أصبح أكثر توازنًا بكثير، وبدون فينيسيوس يركض هذا الفريق بشكل أكبر وبطريقة أفضل".

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01 نوفمبر 2026

ريال مدريد

ريال مدريد

ديوماندي يتألق

كما خصص لوبيز إشادة استثنائية للوافد الصيفي لريال مدريد، يان ديوماندي، حيث اختاره كأبرز لاعبي الفريق الضيف خلال الانتصار الصعب في الكلاسيكو.

وأعلن لوبيز: "بالنسبة لي، هو أفضل لاعب في المباراة من جانب ريال مدريد". وقدم ديوماندي أداءً رائعًا في اللقاء، حيث شغل مركز الجناح الأيسر الذي تركه فينيسيوس شاغرًا. ومنذ بداية المباراة، أدت انطلاقته السريعة على الرواق الأيسر إلى تسجيل الهدف الأول الذي أحرزه كيليان مبابي قرب نهاية الشوط الأول.

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فينيسيوس يكتفي بالمشاهدة

وفي ظل استمرار عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، سيظل فينيسيوس مستبعدًا عندما يسافر النادي الملكي لمواجهة راسينج سانتاندير مطلع هذا الأسبوع. كما سيغيب الدولي البرازيلي عن صدام مدريد ضد فالنسيا في 7 نوفمبر. ومع ذلك، من المتوقع أن يشارك عندما يواجه فريقه نظيره أيك في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

العمل كصحفي في مجال كرة القدم كان حلم الطفولة الأول، أصبحت صحفيًا، وعضوًا في نقابة الصحفيين المصرية، لكن في مواقع بعيدة عن "عالم الرياضة"، حتى جاءت الفرصة في مطلع 2020، والتحقت بموقع كووورة، ومنه إلى جول..

ذكرياتي مع كرة القدم بدأت بتتويج زيدان التاريخي في مونديال 98، وثلاثية فرنسا التي لا تنسى في شباك البرازيل بالنهائي، إلى جانب مواجهات الدوري المصري، وصراع الأهلي والزمالك والإسماعيلي في تلك الحقبة.

لا أشجع فريقًا بعينه في أوروبا، لكني استمتعت بميلان "مالديني، جاتوزو، كاكا، بيرلو"، كما انبهرت ببرشلونة "بوسكيتس، إنييستا، تشافي، نيمار، فيا، ميسي، سواريز"، قبل أن أسير خلف محمد صلاح في مسيرته الاستثنائية مع "فيورنتينا وروما وليفربول".

لحظتي الرياضية التي لا تنسى كانت هدف محمد أبو تريكة في فوز الأهلي على الصفاقسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا 2006.

تشكيلتي المثالية: بوفون - كافو - فان دايك - مالديني - كارلوس - بيرلو - زيدان - إنييستا - كاكا - كريستيانو رونالدو - ميسي.