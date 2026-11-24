عبارة "أكل عيش على حساب.."؛ هو تعبير دارج في اللهجة المصرية، يقال عندما يحقق شخص ما منفعة على حساب آخر.

وبلهجة المصريين؛ نستطيع القول إن "النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أكل عيش على حساب الظهير الأمريكي سيرجينو ديست"، وذلك خلال مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد نادي آيندهوفن الهولندي.

وفاز ريال مدريد (5-1) على ضيفه آيندهوفن، مساء يوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

سيرجينو ديست.. تحدٍ فاشل أمام ريال مدريد!

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في البداية وقبل أن نتطرق إلى ما قدمه فينيسيوس، خلال مباراة ريال مدريد ضد آيندهوفن؛ يجب الإشارة إلى أن ديست، هو لاعب سابق في العملاق الكتالوني برشلونة.

وخلال فترة لعبه مع برشلونة؛ واجه ديست الفريق المدريدي "3 مرات"، على النحو التالي:

* فوز: 0.

* تعادل: 0.

* خسارة: 3.

* أهداف: 0.

* تمريرات حاسمة: 1.

ولم يحظ هذا اللاعب يومًا، بحب وإعجاب الجماهير البرشلونية في كل مكان؛ حيث تحوّل من خليفة محتمل للبرازيلي داني ألفيش، إلى لاعب منبوذ.

وقبل مواجهة ريال مدريد في المباراة الرابعة، وهذه المرة بقميص آيندهوفن؛ تحدى ديست بإمكانية كسر لعنته، والفوز ضد "الفريق الأبيض" أخيرًا.

لكن.. هذا الظهير الأيمن الأمريكي سقط مع آيندهوفن بنتيجة قاسية (1-5)؛ بل وكان نقطة ضعف كبيرة للغاية، مع تركيز ريال مدريد هجماته من ناحيته.

فينيسيوس جونيور.. كسر لعنة التسجيل أمام آيندهوفن!

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وبما أن فينيسيوس يلعب في الجناح الأيسر؛ فهو واجه ديست وجهًا لوجه، وذلك خلال مباراة ريال مدريد ضد آيندهوفن.

ومثلما ذكرنا.. ديست كان نقطة ضعف كبيرة للغاية؛ الأمر الذي ساعد فينيسيوس على استعادة بعض مهاراته وسرعاته، خاصة في الشوط الثاني.

نعم؛ فينيسيوس شن مجموعة من الهجمات الخطيرة على هذا الجانب، بل وساهم في هدف التعادل (1-1) وقتها، بعدما بدأ الهجمة بنفسه.

كما واجه النجم البرازيلي سوء حظ كبير، بكرتين في القائم والعارضة؛ قبل أن يسجل هدفًا في الدقيقة 87، حيث احتفل والدموع في عينيه آنذاك.

والحقيقة أن فينيسيوس كسر لعنة طويلة لازمته، في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

* 1/ أول مساهمة تهديفية مع ريال مدريد "تسجيل أو صناعة"، منذ 8 مباريات.

* 2/ أول هدف يسجله مع ريال مدريد، منذ 11 مباراة رسمية متتالية في مختلف المسابقات.

* 3/ أول هدف يسجله في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن نتحدث هنا عن المباريات التي شارك فيها فينيسيوس، مع فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم؛ بعيدًا عن تلك التي غاب عنها، بسبب "الإيقاف".

وإجمالًا.. سجل فينيسيوس هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة، خلال 14 مباراة مع "الميرينجي" في الموسم الحالي، بمختلف المسابقات.

مباراة العودة.. فينيسيوس جونيور قد يتعلم درسه أخيرًا

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وأخيرًا.. يجب الإشارة إلى أن مباراة آيندهوفن؛ ربما تكون بداية استعادة فينيسيوس جونيور لمستواه، وإن لم يكن مثاليًا أيضًا.

وما يجعلنا نقول هذا؛ هو أن فينيسيوس من الممكن أن يتعلم درسه أخيرًا، على النحو التالي:

* أولًا: تألق ريال مدريد في غيابه؛ عندما تم إيقافه 4 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني، بعد "الطرد" أمام نادي فياريال.

* ثانيًا: بروز الإيفواري يان ديوماندي مؤخرًا؛ بل إنه أصبح الخيار الأول على الجناح الأيسر، في أغلب المباريات.

لذا؛ كل ذلك من الممكن أن يشعر فينيسيوس بالخوف على فقدان مكانته في الريال، وبالتالي الرفع من مستواه في الفترة القادمة.

لكن مع رفع المستوى، سيظل هناك حاجز نفسي لا يمكن كسره إلا بتسجيل الأهداف وصناعتها؛ وهو ما تحقق عندما هز شباك آيندهوفن، مساء الثلاثاء.

وهذا الأمر تحديدًا، هو الذي يجعلنا نقول إن هذه المباراة الأوروبية، قد تكون بداية عودة فينيسيوس لسابق عهده؛ ولكن يجب أن ننتظر بعض اللقاءات الأخرى، للحكم بشكل أفضل.