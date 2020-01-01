يوفنتوس يتقدم بصفقة تبادلية لضم بنزيما

النادي الإيطالي قام بعرض صفقة تبادلية

يعمل نادي يوفنتوس الإيطالي، على تدعيم الفريق خلال سوق الانتقالات الحالي، مع استهداف مركز المهاجم الصريح كأولوية كبيرة.

جونزالو هيجوان في طريقه نحو الرحيل عن يوفنتوس، وأندريا بيرلو يريد البديل، وعثر عليه بمساعدة البرتغالي كريستيانو رونالدو.

الصحفي تانكريدي بالميري التابع لصحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكد طلب رونالدو من إدارة يوفنتوس التعاقد مع الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

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ويأتي ذلك نظراً للشعور بالراحة والتفاهم الكبير بين الثنائي، خلال فترة لعبهما معاً في ريال قبل رحيل رونالدو إلى يوفنتوس.

وأشار التقرير أن يوفي عرض الثنائي دوجلاس كوستا وأليكس ساندرو في صفقة تبادلية مباشرة، لإغراء ريال بالتخلي عن بنزيما.

وأوضح أن النادي الإسباني رفض هذه الفكرة، ولا يرحب بها في الوقت الحالي، بينما يمكث بنزيما في وضع الانتظار.

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يذكر أن صاحب الـ32 سنة، تألق مع ريال بشكل لافت الموسم الماضي، وقاد الفريق لتحقيق الدوري الإسباني، بعدما سجل 21 هدفاً بالبطولة.