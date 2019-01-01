ليفاندوفيسكي يوافق على التجديد لبايرن ميونيخ

بعد سلسلة طويلة من الجدل حول مستقبله مع البافاري

يستعد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، للتوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفاندوفيسكي ارتبط بالرحيل عن بايرن في العديد من المناسبات، وسط اهتمام كبير من تشيلسي ومانشستر يونايتد وريال مدريد بضمه.

شبكة "سكاي" الألمانية أكدت تقدم بعرض رسمي لصاحب الـ30 عاماً بالتجديد لاستمراره بالفريق.

أبرز أخبار الانتقالات اليوم.. قائد النصر السابق ينتقل إلى الدوري القطري، ونابولي يطلب ضم مهاجم إنتر 📰 pic.twitter.com/Ltmesu5KQW — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 5, 2019

وهو ما وافق عليه الدولي البولندي، ليوقع على عقد يبقيه بصفوف البافاري حتى 2023.

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ومن المتوقع أن ينهي ليفاندوفيسكي كافة التفاصيل ويقوم بالتجديد بشكل رسمي، عقب العودة من عطلته الحالية.

وانتقل ليفا إلى بايرن في 2014 قادماً من بوروسيا دورتموند، لينجح في تسجيل 191 في 242 لعبها بقميص النادي الألماني.