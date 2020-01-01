توتنهام يرفض بيع كين لمانشستر يونايتد

أنباء سعيدة لريال مدريد أم جوزيه مورينيو؟

أبدى نادي توتنهام الإنجليزي، ممانعته الشديدة للتخلي عن نجمه هاري كين، لأحد الأندية في البريميرليج وعلى رأسها مانشستر يونايتد .

كين خرج مؤخراً ليثير الجدل حول مستقبله، حيث ألمح لإمكانية الرحيل عن الفريق اللندني، بحثاً عن الفوز بالألقاب والبطولات الكبيرة.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت رغبة مانشستر في الحصول على خدمات الدولي الإنجليزي، مع ترحيب توتنهام بهذه الخطوة مقابل 200 مليون جنيه استرليني.

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شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، كشفت نفي توتنهام لهذه الفكرة تماماً، ورفض التخلي عن كين خاصة لأحد الأندية المنافسة داخل الدوري الإنجليزي .

وهو ما يغلق الباب تماماً أمام الشياطين الحمر، والذي يبحث مدربه أولي جونار سولشاير عن مهاجم جديد بجوار ماركوس راشفورد، بعد رحيل روميلو لوكاكو لإنتر الصيف الماضي.

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وعلى جانب آخر ربما تمثل هذه الأنباء دفعة قوية لريال مدريد، حيث يعتبر رئيسه فلورينتينو بيريز من أشد المعجبين بصاحب الـ26 سنة، وربما لجوزيه مورينيو مدرب توتنهام في حالة غلق الباب أمام رحيل كين بشكل كامل.

يذكر أن كين عانى من إصابة محبطة بمنتصف الموسم الحالي قبل توقفه بسبب فيروس كورونا، ونجح في تسجيل 17 هدفاً وصنع هدفين في 25 مباراة.