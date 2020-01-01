ريال مدريد يحسم الموقف النهائي لمستقبل يوفيتش

موسم أول للنسيان للمهاجم الصربي مع النادي الإسباني

حسم ريال مدريد الموقف النهائي لمهاجمه الصربي لوكا يوفيتش، بعد سلسلة من التكهنات حول مستقبله وإمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوفيتش انضم لريال الصيف الماضي قادماً من إينتراخت فرانكفورت الألماني، في صفقة كلفت خزائن الميرينجي مبلغ 60 مليون يورو.

اللاعب عانى من بداية متعثرة مع ريال، حيث وجد نفسه كبديل للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، وسط تكهنات حول مستقبله بسبب انخفاض مستواه ومعدله التهديفي..

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الأمور سارت من سيء إلى أسوأ، عندما تعرض اللاعب لانتقادات حادة من الحكومة الصربية، بعد كسره الحجر الخاص بفيروس كورونا، وسفره من إسبانيا لبلجراد خلال فترة العزل المنزلي.

صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن ريال أغلق هذا ملف رحيل يوفيتش تماماً، وأبدى رغبته في الاستمرار مع الفريق بناء على رغبة المدرب زين الدين زيدان.

ويأتي ذلك للثقة الكبيرة التي يمتلكها الفرنسي في صاحب الـ22 سنة، نظراً لصغر عمره والإمكانيات الفنية والتهديفية التي يتمتع بها.

ونقلت الصحيفة تصريحات من مصدر مسؤول داخل ريال يقول فيها:"لوكا في سن مثالي للنمو كشخص وكلاعب كرة قدم، وقع عقداً حتى 2025 ونحن نعتمد عليه، وبالنسبة لمشكلته في بلاده، فهو لم يفعل أي شيء دون علم النادي، وأبلغ الشرطة المحلية ببلاده قبل وصوله".

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ومن غير المتوقع أن تؤثر محاولات ريال من أجل التعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند، على مستقبل يوفيتش، بينما يعتبر ماريانو دياز هو الأقرب لمغادرة الفريق.

يذكر أن يوفيتش نجح في تسجيل هدفين فقط في 24 مباراة مع ريال هذا الموسم قبل التوقف، بعدما أحرز 27 هدفاً مع فرانكفورت الموسم الماضي، مما تسبب في انخفاض قيمته السوقية حالياً إلى 32 مليون يورو.