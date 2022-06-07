ريال مدريد أم يوفنتوس؟ بوجبا يحدد مواصفات فريقه القادم!

النجم الفرنسي يحق له الانتقال لأي فريق بالمجان

كشف لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا، عن أهم العوامل التي سيعتمد عليها في اختيار فريقه القادم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان مانشستر يونايتد قد أعلن رحيل بوجبا عن صفوفه هذا الصيف، بعد فشل المحادثات لإقناعه بالتوقيع على عقد جديد.

ويحق لصاحب الـ29 سنة الانتقال لأي فريق بالمجان في صفقة انتقال حر، وسط اهتمام من باريس سان جيرمان وريال مدريد ويوفنتوس.

ماذا قال بوجبا عن مستقبله؟

قال الفرنسي في تصريحات مع "UNITERRUPTED":"أفكر بعناية وأحاول الحصول على أكبر وقت ممكن للبحث عن الأفضل بالنسبة لي".

وأضاف:"أريد أن ألعب كرة قدم وأكون على طبيعتي دائمًا وأستمتع بما أفعله، أنا بحاجة للاستمتاع وإلا لن أقدم مستويات جيدة".

وتابع:"يمكنك أن تخسر المباريات والألقاب ولكن عليك أن تكون سعيدًا وأن تستمتع بوقتك، هذا ما أبحث عنه".

ما الذي يبحث عنه بوجبا كلاعب حر؟

الدولي الفرنسي واصل حديثه:"أعتقد أن الناس يحدثون فرقًا كبيرًا لأنهم قد يفرحون لك ويمكنهم أن يحبطوك أيضًا".

وأوضح:"أنا فقط بحاجة أن يقول أحدهم لي لا بأس عندما تتأزم الأمور، لأنه من المهم أن تشعر بهذا الدعم في غرفة ملابس الفريق".

واستكمل:"أحب التحدث للناس وأن أكون قائدًا، وهذا يتطلب تشجيع اللاعبين ومساعدتهم على الظهور بأفضل مستوى ممكن والقتال على أرض الملعب".

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