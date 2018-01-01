القيمة السوقية لريال مدريد 66 ضعف العين

قبل مواجهة الفريقين في نهائي كأس العالم للأندية. تفوق خيالي لريال مدريد على العين

يواجه نادي ريال مدريد الإسباني نظيره العين الإماراتي مساء اليوم، السبت، في نهائي كأس العالم للأندية.

العين نجح في تحقيق الفوز على ريفير بليت في نصف النهائي ليصبح ثالث فريق مستضيف يصل إلى نهائي البطولة.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد تصل إلى 66 ضعف العين خلال الفترة الحالية.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي الفريق الإماراتي 15,525,000 يورو وويعد المهاجم السويدي ماركوس بيرج الأغلى بقمية 4.5 مليون يوور.

بينما تصل القيمة السوقية لريال مدريد تصل إلى نحو مليار و26 مليون يورو أي 66 ضعف فريق العين مجمعًا.

كيلور نافاس، حارس مرمى ريال مدريد، تصل قيمته السوقية إلى 18 مليون يورو أي أكثر من جميع اللاعبين في بطل الإمارات.

ولا يوجد لاعبين في ريال مدريد تبلغ قيمتهم السوقية أقل من 15 مليون يورو سوى ماركوس ليورنتي وخيسوس فاييحو (12 مليون يورو) وكيكو كاسيا وفريدي فالفيردي (6 ملايين يورو) بجانب سيرجيو ريجيليون (5 ملايين يورو).