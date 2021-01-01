هزم ريال مدريد قبل شهرين وأشاد به تركي آل الشيخ .. العين يُعلن اسم مدربه الجديد

العين فاجأ الجميع بالتعاقد مع المدرب الممتاز

أعلن نادي العين السعودي تعاقده مع المدرب الإسباني بابلو ماشين لقيادته خلفًا للألماني مايكل سكيبه، والذي أقيل من منصبه لتراجع النتائج.

واكتفى العين بالإعلان عن اسم مدربه الجديد عبر حسابه الرسمي على تويتر لكن دون الكشف عن مدة العقد، فيما أشارت بعض المصادر إلى أنه سيمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك ماشين مسيرة ممتازة في الدوري الإسباني، إذ قاد كلًا من نومانثيا وجيرونا وإشبيلية وإسبانيول وأخيرًا ألافيس الذي أقيل تدريبه من الـ12 من يناير الماضي.

وخلال تجربته الأخيرة مع ألافيس، قاد ماشين الفريق في 20 مباراة فاز في 6 مباريات منهم وتعادل في مثلهم وخسر الـ8 المتبقية، وكانت أبرز وأقوى نتائجه الفوز على ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو 2-1 خلال نوفمبر الماضي.

وأشاد وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني "تركي آل الشيخ" بتعاقد العين مع ماشين، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "فريق العين السعودي فاجأني بتعاقده مع مدرب كبير واضافه لدوري السعودي".

فريق العين السعودي فاجأني بتعاقده مع مدرب كبير واضافه لدوري السعودي👏🏻 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 31, 2021

وتأمل إدارة العين برئاسة مازن بن رداد أن تتحسن نتائج الفريق تحت قيادة ماشين، إذ يتواجد حاليًا في المركز الأخير من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و11 خسارة.