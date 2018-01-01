بوتراجينيو: نريد الحفاظ على اللقب وكل المباريات صعبة

إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد يؤكد على صعوبة مواجهة أياكس في دور الـ 16.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد إيميليو بوتراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد على صعوبة مواجهة فريقه المقبلة في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس أمستردام الهولندي.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها بعد القرعة وأكد خلالها أن فريقه سيحاول بكل ما يملك من قوة أن يكرر الحصول على البطولة.

وقال بوتراجينيو: مثلما تعرف نادي الريال قوي جدا والمواجهة لن تكون سهلة بالمرة أمام فريق يعج باللاعبين الشبان والكل يريد أن ينهي الموسم في أحسن حالاته".

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وأضاف: "نحن نتحدث عن مباريات دوري الأبطال وبحسب رأيي كل المباريات متوازنة سنخوض مباراة الذهاب خارج قواعدنا وسنحاول الوصول لنتيجة إيجابية لنضمن الذهاب للدور ربع النهائي".

وأكمل: "المباراة لن تكون سهلة، دوري الأبطال منافسة خاصة لنا وللجماهير لدينا علاقة خاصة بها، فهي المنافسة الأفضل والأصعب في القارة لأنك تخوض المباريات ضد الفرق الأفضل في أوروبا".

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واختتم: "كل مرة نخوض فيها مباراة خلال البطولة نشعر بإحساس فريد ونرى التألق والتوهج من الجميع، لن نبخل بأي قطرة عرق على ريال مدريد وسنريد الحفاظ على اللقب".

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه أياكس في دور الـ 16 بلقاء الذهاب في هولندا وستقام العودة على سانتياجو برنابيو في إسبانيا.