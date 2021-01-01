ريال مدريد ضد أوساسونا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا والتي تقام بملعب إل سادار لحساب الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني

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79' خطأ على روبيرتو توريس لصالح كاسيميرو

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77' تبديلان لفريق أوساسونا بدخول جوني وبوديمير بدلًا من كاليري وروبين جارسيا

76' تبديلان دفعة واحدة لريال مدريد بخروج مودريتش وهازارد ودخول إيسكو وماريانو دياز

70' اختراق رائع من روبيرتو توريس داخل منطقة الجزاء ولكنه يستلم الكرة بشكل خاطئ، ويفوت فرصة إحراز أول أهداف المباراة

66' التبديل الأول لريال مدريد في اللقاء بخروج أسينسيو ودخول فالفيردي

65' عرضية من الجهة اليمنى لريال مدريد تصل لمودريتش الذي يلعبها برأسه ولكن الكرة عالية!

60' حكم المباراة يلغي هدفًا لريال مدريد بداعي التسلل، عرضية رائعة من كروس إلى بنزيما الذي يسددها على مرتين، بعد تصدى هيريرا للكرة الأولى قبل أن ترتد ويلعبها برأسه، ولكن تم إلغاء الهدف

55' عرضية أخرى من ميندي ولكن أدرياني يشتت الكرة

51' عرضية من الجهة اليسرى لأوساسونا عن طريق كروز، ولكن كورتوا يمسك بالكرة

48' مجددًا أسينسيو يصنع الخطورة لريال مدريد، يستقبل تمريرة رائعة من فاسكيز، يروض الكرة ويراوغ ويسدد كرة قوية ولكن هيريرا يتصدى مرة أخرى

47' عرضية خطيررررررة من أسينسيو ولكن حارس أوساسونا يتصدى لها، والدفاع يشتتها قبل أن تصل إلى لاعبي ريال مدريد

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

42' الشوط الأول عبارة عن سِجال من الكرات العرضية للفريقين ولكنها شهدت فرصة واحدة خطيرة من ضربة ركنية لأوساسونا، كان قد لعبها أوير وأنقذها كورتوا ببراعة

39' راموس يشتت كرة عرضية من أوساسونا عن طريق توريس

31' عرضية خطيرة من مودريتش بوجه القدم يتصدى لها الحارس هيريرا، تصل للكرواتي مرة أخرى ويسددها ولكن الدفاع يتصدى لها

29' رأسية خطيررررررررة من أوير ولكن كورتوا يتألق ويتصدى لها

27' سيطرة من ريال مدريد ولكن بدون أي تهديد لمرمى أوساسونا

الـــــثــــــلـــــــج يــغــطــي مـــدريــــد❄️ pic.twitter.com/QjB8Vd15J2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 9, 2021

21' عرضية من فاسكيز ولكنها سيئة للغاية ودفاع أوساسونا يشتت الكرة بسهولة

16' كرة طولية تصل إلى توريس على الجهة اليمنى، ويمررها إلى أوير الذي كان في وضع جيد للتسديد من خارج منطقة الجزاء، ولكن كاسيميرو يقطع الكرة قبل أن تصل للاعب

13' انطلاقة من الأرجنتيني كاليري ولكن دفاع ريال مدريد يقطع الكرة وينقذ الموقف

8' أرجل اللاعبين تبدو وكأنها ثقيلة الحركة في وسط تلك الأجواء الباردة على ملعب إل سادار

6' ميندي يراوغ ناتشو فيدال ويلعب كرة عرضية ولكن الكرة كانت عالية جدًا وتخرج إلى ضربة مرمى

4' في أول محاولات ريال مدريد في اللقاء، أسينسيو يلعب كرة عرضية ولكن الدفاع يخرجها لضربة ركنية

2' الثلوج تغطي جزء كبير من أرضية الملعب بشكل واضح، وخاصًة بالقرب من مرمى الفريقين

انطلاق المباراة

تشكيل ريال مدريد:

التشكيل| 4-3-3

تيبو كورتوا

فيرلاند ميندي – رافييل فاران – سيرخيو راموس – لوكاس فاسكيز

لوكا مودريتش – كاسيميرو – توني كروس

ماركو أسينسيو – كريم بنزيما – إيدين هازارد

تشكيل أوساسونا:

يبدأ المدرب خورخي الميرون بالتشكيل الآتي:

التشكيل| 4-4-2

سيرجيو هيريرا

خوان كروز – دافيد جارسيا – أدرياني هيرنانديز - ناتشو فيدال

إنيجو بيريز – جون مونكايولا – أوير – روبيرتو توريس

روبين جارسيا – جوناثان كاليري

في المقابل، يتواجد أوساسونا في المركز قبل الأخير ويسعى لتحسين النتائج من أجل الهروب من منطقة الهبوط، وتعد مثل تلك المباريات فرصة معنوية لاكتساب ثقة أكبر يحتاجها الفريق في الفترة القادمة إذا حقق نتيجة إيجابية.

يدخل ريال مدريد اللقاء، بهدف مواصلة النتائج الإيجابية في الفترة الأخيرة بعد أن حقق الفوز في ثلاث من أخر أربع مباريات لعبها، لمواصلة ملاحقة الجار أتلتيكو مدريد، على قمة ترتيب الليجا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة ريال مدريد أمام أوساسونا في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإسباني، والتي كانت مهددة بالتأجيل بسبب سقوط الثلوج ولكن تم الاستقرار على خوضها.