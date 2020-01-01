أنشيلوتي يعلن موقفه من ضم إيسكو

اللاعب ارتبط بالرحيل عن ريال مدريد في يناير

نفى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لإيفرتون، اهتمامه بالتعاقد مع إيسكو صانع ألعاب ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

إيسكو أصبح على أعتاب الرحيل عن ريال، بعد خروجه بشكل كامل من حسابات المدرب زين الدين زيدان هذا الموسم.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اهتمام أنشيلوتي بضم اللاعب الإسباني، في سيناريو مشابه لصفقة انتقال خاميس رودريجيز إلى إيفرتون.

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وقال المدرب الإيطالي تعليقًا على هذه الأنباء:"هذه أخبار غير صحيحة، أنا لا أحاول التعاقد مع إيسكو".

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وأضاف:"لم نتحدث حتى الآن عن خطط النادي في سوق الانتقالات الشتوي، لذلك كل هذه الأخبار مجرد تفاهات".

وأما عن تألق رودريجيز:"التدريب الجيد مهم جدًا لكل لاعب، سيصل إلى مرحلة بدنية مذهلة لو لعب بانتظام، وربما كان هذا سبب عدم مشاركته مع ريال مدريد".

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يذكر أن إيسكو البالغ من العمر 28 سنة، شارك في 6 مباريات مع ريال بجميع البطولات حتى الآن، ولم ينجح في تسجيل أو صناعة أي أهداف.