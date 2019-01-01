الانتقالات

أرسنال يزاحم توتنهام على صفقة سيبايوس

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اللاعب يفضل خيار الإعارة بدلاً من البيع المباشر
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

انضم نادي أرسنال الانجليزي، لغريمه التقليدي توتنهام، في سباق التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

سيبايوس يبحث عن فرصة للخروج من ريال هذا الصيف، لصعوبة ظهوره بانتظام مع الفريق الإسباني الموسم القادم.

توتنهام دخل في مفاوضات جدية من أجل ضم سيبايوس على سبيل الإعارة، مع وجود إمكانية الشراء في المستقبل.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت دخول أرسنال بقوة في المنافسة للحصول على خدمات صاحب الـ22 عاماً.

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ويطمح المدفعجية في التفوق على جاره اللندني بضم سيبايوس، لحاجته للمزيد من التدعيم بخط الوسط بعد رحيل الويلزي آرون رامسي ليوفنتوس.

وأما اللاعب نفسه فيفضل فكرة الخروج معاراً بدلاً من البيع النهائي، لإيمانه بإمكانية حصوله على الفرصة مع ريال يوماً ما.

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