ريال مدريد أرسل كشافيه لمراقبة نجم روما

ريال مدريد بدأ النشاط في الميركاتو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع نجم روما الشاب نيكولو زانيولو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانفجرت موهبة زانيولو مع فريق العاصمة الإيطالية الموسم الجاري بعد انتقاله إليه الصيف الماضي في صفقة بيع رادجا ناينجولان إلى إنتر.

وذكرت "آس" أن كشافين من ريال مدريد تواجدوا بلقاء بورتو وروما الأخير لمراقبة زانيولو وصفقة الفريق الحديثة إيدر ميليتاو.

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🌅 شروق يوم العملية 😂

صباح قرعة الأبطال 🏆



شاركونا توقعاتكم أو بالأحرى تمنياتكم لمواجهات دور الـ 8⃣ 👀#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/MLXiYkYkAJ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 15, 2019

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وأعلن ريال مدريد ضم ظهير بورتو البرازيلي مساء الخميس بعد دفع الشرط الجزائي البالغ 50 مليون يورو في عقد اللاعب.

وأشارت الصحيفة في تقريرها أن ريال مدريد حاول ضم اللاعب يناير الماضي ولكن مونشي، المدير الرياضي السابق لروما، رفض العرض.

وتحدث التقرير أن ريال مدريد يرى أن اللاعب يصلح للعب دور رأس الحربة في تشكيلته الموسم المقبل، على حد تعبير الصحيفة.

ويلعب ريال مدريد أولى مبارياته تحت قيادة المدير الفني العائد زين الدين زيدان أمام سلتا فيجو مساء السبت بالليجا الإسبانية.