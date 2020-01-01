أرتيتا يكشف موقفه من التعاقد مع إيسكو في يناير

اللاعب يريد الرحيل عن ريال مدريد في الميركاتو الشتوي

قام نادي آرسنال الإنجليزي، بوضع لاعب الوسط الإسباني إيسكو، ضمن الخيارات الرئيسية له خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

آرسنال يعاني بشكل كبير في مركز صانع الألعاب، بسبب غياب نقص الخيارات لدى المدرب ميكيل أرتيتا في هذا المركز، بعد استبعاد الألماني مسعود أوزيل من قائمة الفريق.

وعلى الجانب الآخر يعاني إيسكو من قلة الظهور مع ريال مدريد، بخروجه من حسابات المدرب زين الدين زيدان مع الفريق الإسباني.

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صحيفة "تيليجراف" البريطانية، كشفت عبر شبكة "Press Association" أن ميكيل أرتيتا قرر استهداف التعاقد مع إيسكو في يناير.

ومن المقرر أن يتقدم آرسنال بعرض لريال مدريد، من أجل التعاقد مع اللاعب على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

أرتيتا علق على هذه الأنباء خلال المؤتمر الصحفي عقب الفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي قائلًا:"لا أفضل الحديث عن لاعبين بعينهم في فترة الانتقالات".

وأضاف:"الفوز في آخر مباراتين لن يغير من خططنا في سوق الانتقالات القادم".

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ويضع النادي الإنجليزي بعض الخيارات الأخرى في هذا المركز، مثل يوليان براندت صانع ألعاب بوروسيا دورتموند، إميليانو بوينديا لاعب نوريتش سيتي وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج.

يذكر أن إيسكو ظهر في 10 مباريات فقط مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لم يسجل أي أهداف وصنع هدفًا وحيدًا في الدوري الإسباني.