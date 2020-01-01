مدير سابق في لاس بالماس : عشق برشلونة منع بيدري من الانتقال لريال مدريد

ميلان أيضًا حاول ضمه

كشف روكو مايورينو المدير الرياضي السابق لنادي لاس بالماس الإسباني، عن محاولات ريال مدريد للتعاقد مع بيدري لاعب وسط برشلونة.

النادي الكتالوني توصل لاتفاق مع لاس بالماس في سبتمبر 2019 للتعاقد مع اللاعب بداية من 1 يوليو 2020 في صفقة وصلت قيمتها 5 ملايين يورو.

اللاعب ظهر لأول مرة بقميص برشلونة في 27 سبتمبر الماضي، وقدم مستويات مبهرة جعلته من اللاعبين المفضلين للجماهير.

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مايورينو قال في تصريحات للصحفي الإيطالي جانلوكا دي مارزيو:"أتلتيكو مدريد وريال مدريد حاولا التعاقد معه، ميلان كذلك أراد الحصول على خدماته، علاقتي جيدة معهم لكن كان لدي التزام أخلاقي تجاه اتفاقي مع برشلونة".

وأضاف:"جاؤوا لرؤيته في في ملقة، لكنهم لم يكونوا سريعين بما يكفي لضمه، حيث كنت بحاجة لإنهاء الصفقة سريعًا من أجل النادي".

وتابع:"علاقتي كانت جيدة برامون بلانز المدير ببرشلونة، كما علمت أن اللاعب يعشق النادي الكتالوني منذ الصغر ويفضل الانتقال له على جميع الأندية الأخرى".

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يذكر أن صاحب الـ18 سنة شارك في 19 مباراة مع برشلونة هذا الموسم، ونجح في التسجيل مرتين وصنع هدفًا بكل البطولات.