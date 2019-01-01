بنزيما: كنت سبباً لنجاح شراكتي مع بيل ورونالدو

المهاجم الفرنسي يؤمن بدوره في ثلاثية البي بي سي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، أنه لعب دوراً كبيراً في نجاح شراكته مع كريسيتانو رونالدو وجاريث بيل.

الثلاثي لعبواً معاً بداية من 2013 بعد قدوم بيل لريال، ونجحوا في تكوين هجوم ناجح للميرينجي، حصل على العديد من البطولات.

بنزيما يعتبر نفسه حلقة الوصل التي ساهمت في إنجاح هذه الشراكة، حيث قال لراديو مونت كارلو:"الفريق كان لديه هدافاً بحجم رونالدو وصاروخاً مثل بيل".

وأضاف:"الأمر احتاج لقطعة ثالثة تساعدهم على النجاح في خط الهجوم، وكنت أنا حلقة الوصل بينهما".

وتابع:"أدواري بتواجد رونالدو كانت مختلفة، حيث اشتركت كثيراً في التحضير وبناء الهجمة وفتح المساحات، بالنسبة لي هو الهداف الأفضل حتى عندما يلعب على اليسار".

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وأما عن هدفه في نهائي الأبطال 2018 أمام ليفربول:"احتجت هذا الهدف كثيراً، كانت واحدة من أفضل لحظات حياتي".

يذكر أن بنزيما يحظى ببداية جيدة مع ريال هذا الموسم على المستوى الفردي، حيث سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات.