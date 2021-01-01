ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا عن موسم 2019 -2020

أول لقب يدخل خزائن ريال سوسيداد منذ 34 عاماً

تُوّج ريال سوسيداد بطلاً لكأس ملك إسبانيا عن الموسم الفائت 2019-2020 بعد فوزه على أتلتيك بيلباو بهدف للا شيء من توقيع ميكيل أويارزابال مع الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

هذه المُباراة كانت مؤجّلة منذ الموسم الفائت بسبب التوقف القسري الناتج عن جائحة كورونا.

وبذلك يحصل سوسيداد على لقب الكأس الثالث في تاريخه بعد 1909 و 1987.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2020-2021

يُذكر أن أتلتيك بيلباو هو أول فريق في تاريخ الكرة الإسبانية يخوض نهائيين لكأس الملك في الموسم نفسه، إذ سيُقابل برشلونة هذا الشهر في نهائي موسم 2020-2021.

ويعتبر هذا اللقب مميز جداً لريال سوسييداد إذ يأتي بعد 34 عاماً كاملاً من عدم التتويج بأي لقب.

على المقلب الآخر فشل بيلباو بإحراز لقب كأس ملك إسبانيا للعام الـ37 على التوالي، لكن لديه فرصة ثانية بعد أسبوعين عندما يواجه برشلونة على لقب هذا الموسم 2020-2021.

مفارقة دافيد سيلفا

وفي مفارقة غريبة بطلها دافيد سيلفا، يجد اللاعب نفسه بطلاً للكأس مع ريال سوسيداد في موسمه الأول رغم غياب اللقب لـ34 عاماً عن النادي.

الأمر نفسه تكرر معه حينما أمضى موسمه الأول مع مانشستر سيتي، حيث تُوج معهم بلقب كأس إنجلترا بالرغم من غيابهم عن هذا اللقب لمدة 30 عاماً.

