ريال بيتيس يقترب من خطف هدف برشلونة

برشلونة يبحث عن ضم بديل لألبا والمرشح للانضمام يقترب من بيتيس

يقترب أليكس مورينو، لاعب رايو فاييكانو، من الانضمام إلى صفوف ريال بيتيس رغم رغبة برشلونة في التعاقد معه ليكون بديلًا لجوردي ألبا.

برشلونة تعاقد مع فرينكي دي يونج من أياكس ويفاوض زميله ماتياس دي ليخت وكذلك أنطوان جريزمان من أتليتكو مدريد.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ برشلونة وضع عدة أسماء لمساندة ألبا في مركز الظهير الأيسر من بينهم مورينو.

وبعد هبوط فاييكانو لدوري الدرجة الثانية، فإن قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب تصل إلى 18 مليون يورو فقط.

هذا هو الحال في آخر مباراة لريال مدريد هذا الموسم 🙄 pic.twitter.com/7vo0Dk7xhG — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

ويقترب ريال بيتيس من الحصول على خدماته خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة فيما يبدو أنّ برشلونة انسحب من الصفقة.

جدير بالذكر أنّ برشلونة حسم لقب الدوري الإسباني ولديه نهائي كأس الملك ضد فالنسيا يوم السبت المقبل.