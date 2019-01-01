رياض محرز يعتذر للشعب المصري ويوضح سبب عدم مصافحة رئيس الوزراء

خطأ غير مقصود وقع فيه قائد المنتخب الجزائري في نهائي كأس الأمم الأفريقية

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح رياض محرز، قائد المنتخب الجزائري، أنه لم يقصد الإساءة إلى رئيس الوزراء المصري، في ختام كأس الأمم الأفريقية.

وحقق محرز مع الجزائر، بطولة كأس الأمم الأفريقية الأسبوع الماضي، والتي استضافتها مصر، وأثناء تسليم الميداليات لم يصافح محرز رئيس الوزراء المصري.

لقطة عدم مصافحة قائد محاربو الصحراء، مع مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أثارت غضب الكثير من المصريين، ليخرج محرز ويعتذر عنها ويوضح تفاصيل الواقعة.

وقال محرز في مقطع فيديو له: " لم اقصد ابدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لا أعرفه، أنا لم أقصد الإساءة".

توضيح رياض محرز :

_"لم اقصد ابدا تجاهل رئيس الوزراء المصري الذي لا أعرفه أصلا"..

_"أعتذر للشعب المصري اذا شعر المعني بانني أخطأت في حقه"

تصريح محرز جاء مباشرة بعد توضيح سفير مصر في الجزائر بأن محرز لم يقصد الإساءة فلا داعي للتأويلات والمزايدات.. https://t.co/xHRtnW2UpW — hafid derradji (@derradjihafid) July 26, 2019

وقدم اعتذاره للشعب المصري، قائلاً: " أعتذر للشعب المصري إذا شعر المعني بأنني أخطأت في حقه".

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري، حقق البطولة بعد فوزه على السنغال في المباراة النهائية، التي كانت على استاد القاهرة بهدف نظيف سجله بغداد بونجاح.