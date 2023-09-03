رياض محرز يسقط ضحية .. نجم الأهلي يدفع ثمن الهزيمة الثقيلة أمام الفتح!

الفتح وضع الأهلي ونجومه في موقف محرج

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بحكم أنه أحد نجوم الفريق، سقط الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي السعودي، ضحية لـ"طقطقة" الفتح عقب تلقيته للراقي درسًا قاسيًا بالأمس.

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النموذجي أسقط الأهلي مهزومًا بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي، بعدما تقدم الراقي في أول ست دقائق بهدف بالنيران الصديقة من عباس الحسن.

واستغل الفتح هذا الفوز للسخرية من الفريق الجداوي عبر حساباته على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد تطبيق "تيك توك"، حان موعد السخرية على منصة "X".

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النادي الأحسائي صبّح على جماهيره مسقطًا على محارب الصحراء في طقطقته هذه المرة، إذ كتب: "حكمة الصباح، لا تأمن الفتح حتى لو كنت محرز هدف".

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الراقي عند 12 نقطة ليقبع في المركز الرابع في جدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد الفتح لثماني نقاط في المركز السابع.

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