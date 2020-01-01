رياض محرز يتعرض للسرقة .. مسروقات بقيمة 550 ألف يورو

النجم الجزائري رياض محرز يتعرض للسرقة ويفقد متعلقات بقيمة 550 ألف يورو.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي قد تعرض للسرقة في الساعات الأخيرة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "صن" والتي أكدت أن شقة اللاعب قد تم اقتحامها، ليكون آخر ضحايا نجوم كرة القدم الذين تعرضوا للسرقة.

وأوضحت الصحيفة أن قيمة المسروقات وصلت لحوالي 550 ألف يورو، وكان من ضمنها ثلاث ساعات فاخرة وحزم من الأموال.

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وكان من ضمن المسروقات أيضًا عدة قمصان كرة قدم تذكارية كان قد حصل عليها النجم الجزائري من منافسيه، وقمصان أخرى نادرة.

ولا يعد محرز هو أول من يتعرض لذلك النوع من السرقات بين نجوم كرة القدم في الدوري الإنجليزي، حيث سبقه ديلي آلي قبل أسبوعين.

واحدة من ساعات محرز المسروقة تقدر قيمتها بحوالي 250 ألف يورو، ويتم تصنيعها بالطلب بحسب ما أكدت الصحيفة.

جدير بالذكر أن محرز يستعد في الوقت الحالي رفقة مانشستر سيتي لعودة الدوري الإنجليزي المقررة في شهر يونيو بعد توقف دام عدة أسابيع بسبب فيروس كورونا.