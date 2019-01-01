غياب ساني وميزة فنية - هل يكون محرز نجم الموسم مع سيتي؟

ظواهر مبشرة نحو عام مميز للنجم الجزائري رياض محرز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

بدأ رياض محرز المحترف الجزائري في صفوف مانشستر سيتي، مسيرته مع النادي الإنجليزي الموسم الماضي بشكل أقل من المتوقع.

نجم ليستر السابق خرج من قلعة الثعالب، متوجهاً لملعب الاتحاد، وهو نجم الفريق الأول الذي يعتمد عليه المدرب بشكل رئيسي، ليتحول إلى مجرد عنصر احتياطي على الدكة.

القصة تبدو مشابهة تماماً لزميله برناردو سيلفا، حيث قضى موسمه الأول كلاعب احتياطي مع المدرب بيب جوارديولا، قبل أن يصبح الاكثر تأثيراً بالنادي الإنجليزي.

الموسم الحالي لا يشبه الماضى لدى محرز أيضاً، الآن يظهر أكثر حدة وثقة بالنفس، وسط مؤشرات إيجابية ليكون هذا موعد انطلاقته الحقيقية مع سيتي..

غياب ساني

خطة جوارديولا تعتمد على لاعبين في مركز الجناح، والفريق يمتلك 4 بهذا المركز، رحيم سترلينج، رياض محرز، ليروى ساني وبرناردو سيلفا.

ترتيب محرز كان الأخير من بينهم في التشكيل الأساسي، ودخوله نسبياً كان يعتمد على المداورة ونقل برناردو لخط الوسط في حالة إصابة دي بروينه.

مشكلة الجزائري الموسم الماضي لم تكن في مستواه بشكل شخصي، بقدر ما هي أزمة الثقة وحساسية المباريات، حيث كان يظهر بشكل جيد على فترات متقطعة، مثلما أنقذ سيتي أكثر من مرة أمام بورنموث وبرايتون في مواجهات مؤثرة بالدوري الإنجليزي.

ساني تعرض لإصابة قوية ستبعده عن الملاعب لشهر فبراير، مما يتيح الفرصة كاملة لمحرز من أجل اللعب بصفة أساسية هذا العام.

وسط كم الغيابات الحالي، يصبح محرز وسترلينج هما الجناحين الأساسيين بالفريق، مع تواجد برناردو سيلفا متعدد المراكز.

محرز ظهر في 6 مباريات مقابل 5 لكل من رحيم وسيلفا، بينما لعب 308 أقل من الأول الذي خاض 450 دقيقة والثاني حيث لعب 334 دقيقة.

حرص جوارديولا هذا الموسم على الفوز بدوري أبطال أوروبا بدلاً من البريميرليج، بالتأكيد سيمنح محرز الظهور في أي من المسابقتين الكبيرتين بشكل أساسي.

ميزة شخصية

يتفوق برناردو سيلفا وسترلينج على محرز في الناحية التهديفية، حيث احرز البرتغالي 4 والإنجليزي 5، بينما سجل الجزائري هدفاً وحيداً.

الدولي الجزائري يتفوق على الثنائي في صناعة الأهداف والفرص، حيث صنع 12 فرصة مقابل 8 و5 لكل منهما.

ونجح أيضاً في صناعة 3 أهداف في البريميرليج، مقابل هدفاً وحيداً لسيلفا ولا شيء لسترلينج.

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الأمر الذي قد يدفع جوارديولا على منح الفرصة بشكل أكبر لمحرز، من أجل الاستفادة بقدراته على دعم باقي زملائه بالخط الهجومي، وخاصة المهاجم القناص سيرجيو أجويرو.

سيتي يمتلك بالفعل هذه الميزة لدى كيفن دي بروينه في عمق الملعب، لكن توافرها على الأطراف أمراً ضرورياً للمدرب الإسباني في حالة اللعب أمام التكتلات الدفاعية الصعبة.

لوحة فنية قدمها الجزائري مع الفريق الإنجليزي، في الفوز الساحق على واتفورد الأسبوع الماضي 8/0، ليؤكد جميع التوقعات حول موسم مغاير تماماً مستخدماً ميزته الأكبر في خلق الفرص.

معنويات مرتفعة

بعيداً عن الجانب الفني، محرز استعاد جزء كبير جداً من بريقه الصيف الماضي بعد الفوز بكأس الأمم الإفريقية مع منتخب بلاده.

لعب دوراً واضحاً وموثراً مع الجزائر في اقتناص اللقب، بهدفه التاريخي في الوقت القاتل بنصف النهائي، وقيادته الفريق للفوز بلقب البطولة في النهاية.

أصبح الآن من المرشحين بقوة للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي لعام 2019، وهو ما يمنحه المزيد من الدوافع لاستعادة مكانته الطبيعية مرة أخرى كأحد أفضل اللاعبين في أوروبا.

لقب الكان جعل محرز يستعيد مرة أخرى شعور نجم الفريق، المنقذ، اللاعب الذي يستطيع صناعة الفارق ويجلب الألقاب، تماماً مثلما كان يشعر في ليستر سيتي حيثما بدأت نجوميته.