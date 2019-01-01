روي كين يصف أورير بـ"الكارثة" ويحمله هزيمة توتنهام من ليفربول

انتقاد كبير للدولي الإيفواري..

شن روي كين، أسطورة مانشستر يونايتد، ومحلل قنوات سكاي سبورتس، هجومًا عنيفًا على سيرجي أورير، الظهير الأيمن لتوتنهام، بعدما تسبب في ركلة جزاء على فريقه في مباراة ليفربول بالدوري الإنجليزي.

وكان الريدز قد حققوا فوزًا هامًا على ضيفه السبيرز بهدفين مقابل هدف، وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد عرقلة ساديو ماني بسذاجة شديدة من قبل أورير.

كين عبّر عن غضبه وتعجبه من لاعبي توتنهام بشكل عام قبل أن يوجه الانتقاد الصارخ لأورير، حيث قال "هناك علامات استفهام ضخمة حول خط دفاع توتنهام مقارنة بخط دفاع ليفربول."

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"أورير مثل حادث السيارة، لقد شعرت قبل الخطأ بخمس ثوان أنه سيرتكب مثل هذا الخطأ بسبب الخطأ الواضح له في التمركز."

وأتم "لقد كان يعرف ماذا سيحدث جيدًا، نحن هنا في الاستوديو كُنّا نعرف ذلك أيضًا قبل خمس ثوان بسبب سوء التمركز، هذا اللاعب كارثة."

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الجدير بالذكر أن الفوز قد رفع رصيد ليفربول إلى النقطة 28 في صدارة ترتيب البريميرليج بفارق 6 نقاط عن الملاحق مانشستر سيتي، بينما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 12 في المركز الحادي عشر.