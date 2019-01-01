روي كين يخرس الجميع بطريقة تحسين هجوم مانشستر يونايتد

الحل بسيط للغاية..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

فرض روي كين لاعب مانشستر يونايتد السابق، الصمت على ستوديو سكاي سبورتس التحليلي لمباراة الفريق ضد ليفربول.

جاء ذلك عقب نقاش محتدم بين جاري نيفيل وجرايمي سونيس، بشأن قرار أولي جونار سولشاير مدرب الفريق بالتخلي عن روميلو لوكاكو الذي انتقل إلى إنتر ميلان الإيطالي.

وقال سونيس:"ميسون جرينوود في سن 17 عاماً؟ هذا يظهر كم اليأس لدى مان يونايتد. اذهبوا وابحثوا عن مسجل حقيقي للأهداف يفوز لكم بالمباريات".

فرد نيفيل قائلاً:"كان لديه مسجلاً معروفاً وهو لوكاكو، لم يكن يريده في النهاية".

عاد إليه سونيس من جديد بقوله:"إذاً كان هذا قراراً ذكياً ببدء الموسم دون تعويضه أليس كذلك؟ جاري، إنه مانشستر يونايتد".

فرد نيفيل:"هذا صحيح، ولكنك تقول لهم أن يتعاقدوا مع أي أحد". وهو ما رفضه سونيس قائلاً:"لقد قلت مسجل للأهداف، لا أقول أي أحد".

هنا تدخل روي كين أخيراً ليجذب جميع الأنظار في لحظة:"اذهبوا وتعاقدوا مع (هاري) كين".

وأوضح:"فقط اذهبوا وأحضروا كين من توتنهام. سيسجل 20 هدفاً وهو مغمض العينين".

يذكر أن يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لمثله، ضمن منافسات الأسبوع التاسع للبريميرليج.