روي كوستا: رونالدو يختلف عن الجميع وحزين لعدم لعبي معه فترة طويلة

نجم ميلان السابق لعب مع رونالدو بالمنتخب البرتغالي في يورو 2004

أشاد روي كوستا صانع ألعاب البرتغالي السابق، بمواطنه كريستيانو رونالدو وإصراره على تحقيق النجاح.

كوستا سبق وأن لعب بجوار رونالدو في منتخب البرتغال، وتأهلا معاً لنهائي يورو 2004 أمام اليونان الحاصلة على اللقب.

آخرهم جريزمان - إبراهيموفيتش وميدو ونجوم أخطأوا الاختيار

نجم ميلان السابق يعتقد أن رغبة رونالدو في تحقيق البطولات، لم تتوقف منذ تلك الفترة التي كان عمره فيها 19 عاماً وحتى الآن.

وقال كوستا في تصريحات صحفية:"لماذا هو مختلف؟ لم أشاهد بطل متعطش للانتصارات مثله، يلعب كل مباراة وهي الأخيرة له".

وأضاف:"لعبت مع كريستيانو في يورو 2004، كان طفلاً صغيراً وسط مجموعة من اللاعبين الكبار، لكننا توقعنا فوزه بالكرة الذهبية يوماً ما".

التوقف الدولي من أزمة برشلونة إلى خطة تعيش لسنوات

وتابع:"تمتع وقتها بمهارات فردية رائعة بالمراوغة وقدرته على التحكم بالكرة، لسوء الحظ لم ألعب معه بالقدر الكافي".

جدير بالذكر أن رونالدو قاد البرتغال للفوز بأمم أوروبا 2016، حيث ساهم في فوز فريقه بالبطولة، رغم إصابته ببداية المباراة النهائية أمام فرنسا.