روي فيتوريا يفكر في إراحة الأجانب أمام الوصل الإماراتي

النصر يسعى لخطف الفوز أمام الوصل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يفكر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني للنصر السعودي، في إراحة الأجانب خلال مواجهة الوصل الإماراتي المقبلة من أجل الدوري.

ويسعى النصر لمواصلة الانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أجل التتويج باللقب حيث يتبقى جولتين فقط.

ويواجه النصر نظيره الوصل الإماراتي، الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا من أجل التأهل.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن فيتوريا يسعى لإراحة الأجانب من أجل مباريات الدوري وقدرتهم على العطاء من أجل حسم اللقب المحلي.

وشهدت التدريبات عودة المغربي نور الدين أمرابط، بعد غيابه لفترة بسبب الإصابة الذي تعرض لها خلال لقاء الاتحاد الأخير.

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ويحتل النصر المركز الثاني في المجموعة الأولى بدوري أبطال آسيا برصيد 6 نقاط، خلف المتصدر ذوب آهان أصفهان الإيراني.