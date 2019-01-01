روي فاريا: نتمنى الفوز على السد والحصول على الثلاث نقاط

المدرب البرتغالي يتحدث عن الاستعداد لمواجهة السد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

xأكد البرتغالي روي فاريا، المدير الفني لفريق الدحيل، على أن فريقه يستعد لمواجهة السد كأي مباراة أخرى، وأن هدفه تحقيق الانتصار في المباراة.

وقال فاريا خلال المؤتمر الصحفي: "نريد أن نقلص الفارق في طريق صراعنا للحفاظ على اللقب، بينما يريد السد أن يحسم أمر البطولة، والآن نحن نجهز في لاعبينا للظهور بالمستوى المطلوب منهم في هذه المباراة وتحقيق النتيجة المرجوة، ونتمنى أن نحصل على النقاط الثلاث".

المدرب البرتغالي تابع: "حتى الآن لم تكتمل صفوفنا ولدينا لاعبون لا يزالون مع منتخباتهم، ولهذا فإن تحضيرنا بصفوف مكتملة سيكون في تدريب أو اثنين فقط، ولكن الفريق الآن في حالة جيدة، وهو أمر يبدو مطمئنا بالنسبة لنا".

فاريا أردف: "السد لديه فرصتين إما التعادل أو تحقيق الانتصار، بينما الفرصة واحدة أمامنا إذا ما أردنا الحفاظ على لقب الدوري وهي الفوز، وأنا أعمل مع فريقي منذ شهر يناير الماضي، وأعرف ما باستطاعة اللاعبين فعله، وأعلم مقدراتهم العالية وثقتي فيهم كبيرة للغاية".

لجنة المسابقات تغرم الزمالك 40 ألف جنيه بسبب قيام جماهيره بتوجيه السباب لحكام المباراة 📃 pic.twitter.com/sernfnk4rP — جول مصر (@goaleg) March 27, 2019

وواصل: "لا يوجد تشابه بين الثنائي بغداد بونجاح ويوسف العربي، هما متواجدان في أفضل فريقين وأتمنى أن يكون العربي في يوم، فهما يحبان الوصول إلى الشباك دائمًا".

واختتم مدرب الدحيل تصريحاته قائلًا: "كل فكرة أو مبادرة تساعد على جلب الجماهير جيدة للغاية، حتى لو لم تنجح فعلى الأقل تكون محاولة، ومن المهم للكرة القطرية تواجد الجماهير داخل الملعب، ويجب علينا أن نشجعهم على الدخول للملاعب ومتابعتها مباشرة، وليس من أمام التلفاز، فكرة القدم تعتمد بشكل كبير على التواجد الجماهيري، فهو ما يمنح اللاعبين الدفعة المعنوية التي يحتاجونها لخوض المباريات".

ويستضيف الدحيل نظيره السد، مساء يوم السبت المقبل 30 مارس، بالجولة 20 ضمن منافسات دوري نجوم قطر.