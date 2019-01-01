روي فاريا: سنقاتل لخطف صدارة الدوري القطري من السد

مدرب الدحيل يتحدث قبل مواجهة الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد البرتغالي روي فاريا، المدير الفني لفريق الدحيل، على أن مواجهة فريقه أمام الأهلي، لن تكون سهلة على فريقه، حيث يسعى المنافس لتحقيق الانتصار فيها.

الدحيل سيستضيف فريق الأهلي مساء غدٍ الخميس، بالجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري نجوم قطر، على ملعب ستاد عبد الله بن خليفة.

فاريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي، نقلها الموقع الرسمي للدحيل: "واصلنا تدريباتنا كالعادة عقب نهاية مباراتنا امام الغرافة، والراحة السلبية التي خضع لها اللاعبون استمرت لأربع وعشرون ساعة، وبعدها بدأنا التدريب والاستعداد لهذه المباراة".

المدرب البرتغالي تابع: "تابعنا الاستراتيجية التي يؤدي بها النادي الأهلي لكي نفهم طريقة دفاعهم وهجومهم، ونعلم أن الأهلي يملك فريق منظم ومدرب جديد وشاب، يعمل بشكل ممتاز، ودومًا ما تبدأ هجماته من الخلف، وهو ما يعطي الفريق القوة".

روي فاريا أردف: "لم نكن سعداء بنتيجتنا أمام الغرافة والتعادل الذي خرجنا به، والذي وسع فارق النقاط بيننا وبين السد متصدر الترتيب، والأن صرنا نعتمد على الفرق الأخرى من أجل تعطيل السد، بعد أن كنا نعتمد على انفسنا فقط".

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وواصل: "لدينا فرصة حسابيًا وسنبقى نقاتل من أجل هذه الفرصة حتى الجولة الأخيرة، والطريقة الوحيدة الآن التي أمامنا هي التحضير بشكل إيجابي لتحقيق نتيجة جيدة".

"نتمنى أن تسنح لنا فرص في المباراة وآن نقوم بالتسجيل، ولكن يجب علي أن أقول أن فريق الدحيل الان هو فريق به عدد من التغييرات داخل التشكيلة وهناك لاعبين جدد، ولاعبون خارج القائمة بسبب الإصابة".

واختتم فاريا تصريحاته قائلًا: "بالتأكيد الدحيل الآن ليس كالسابق، وهناك اختلافات واللاعبون لديهم الكثير لكي يتعلموه واذا ما سنحت لنا فرصة في المباراة القادمة وسجلنا هدف خرجنا به منتصرين ساكون سعيدًا".

الدحيل يحتل المركز الثاني في ترتيب فرق دوري نجوم قطر برصيد 40 نقطة، خلف السد المتصدر بـ44 نقطة.