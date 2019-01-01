روي فاريا: الفوز على الاستقلال مهم ومجموعتنا الأصعب

مدرب الدحيل القطري يتحدث عن لقاء الاستقلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

صرح البرتغالي روي فاريا، المدير الفني لفريق الدحيل القطري، أن فريقه أصبح جاهزًا لمواجهة استقلال طهران الإيراني، بدوري أبطال آسيا.

الدحيل سيواجه استقلال طهران الإيراني مساء غدٍ الثلاثاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

فاريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "المواجهة الأولى مهمة جدًا، ونتطلع لتحقيق الفوز فيها، من أجل بداية قوية".

المدرب البرتغالي تابع: "نعلم أن مجموعتنا هي الأقوى في دوري أبطال آسيا، وذلك بوجود 3 أندية هم أبطال في بلادهم".

خمسة وخميسة في عودة العميد إلى الآسيوية.🖐️🖐️#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/tR9Y8loLns — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 4, 2019

روي فاريا أردف: "سنلعب المباراة بكل قوة، من أجل الدفاع عن حظوظنا، ونسعى لتحقيق الفوز لكي تكون بداية جيدة، ثم مواصلة المشوار".

واختتم فاريا تصريحاته قائلًا: "لاعبو فريقي قادرين على تحقيق الفوز، وأتمنى أن يكون الجميع في أفضل حال، ونوفق في استثمار الفرص".

سعيد المولد: رغبة الأهلي والسد في الفوز يصعب المباراة

الدحيل واستقلال طهران، يقعان في المجموعة الثالثة، والتي تضم أيضًا فريقي العين الإماراتي والهلال السعودي.