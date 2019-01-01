رويس مستاء من إهدار ركلة الجزاء وألكاسير قد يعود إلى برشلونة

تعرف على تصريحات رويس وألكاسير عقب التعادل السلبي مع برشلونة

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

عبّر ماركو رويس، قائد بوروسيا دورتموند، عن استيائه من إهدار ركلة الجزاء ضد برشلونة بينما ألمح باكو ألكاسير لإمكانية العودة إلى النادي الكتالوني.

برشلونة تعادل دون أهداف في أول لقاء دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا مع بوروسيا دورتموند في "سيجنال إيدونا بارك".

وقال رويس في تصريحات عقب المباراة: "لم نقدم مستوى جيد في الشوط الأول ولعبنا أفضل عقب ذلك والجمهور وقف بجوارنا وكنا نستطيع الخروج بالنقاط الثلاثة".

وتابع: "أعرف أنّ أسوأ شيء هو إهدار ركلة جزاء ولكن علينا أن نبقي رأسنا مرفوعة وسوف أحاول تحسين الأمر لأنني لعبتها بصورة سيئة للغاية وتصدى لها أحد أفضل حراس المرمى في العالم".

قائد أسود الفيستيفال أشاد بمستوى ماتس هوملس مؤكدًا أنّه أنقذ الفريق من عديد الفرص الخطيرة ومشيرًا إلى أن تعادل جميع فرق المجموعة عقد من حسابات التأهل.

من جانبه، أشاد باكو ألكاسير بإمكانيات حارس برشلونة، مارك أندريه تيرشتيجن، مؤكدًا أنّه دائمًا يظهر في الأوقات العصيبة لإنقاذ النادي الكتالوني.

وأردف: "لعبنا مباراة مميزة وكنا الأقرب للتسجيل وفي أخر الدقائق كاد ميسي أن يحرز هدفًا قاتلًا. هذا أمر معتاد حينما تلعب أمام فريق كبير مثل برشلونة".

واختتم: "باب العودة إلى كتالونيا مفتوحًا ولكني لا أفكر في الأمر حاليًا ولا أعتقد إمكانية حدوثه في الفترة المقبلة وكل شيء وارد للمستقبل".

جدير بالذكر أنّ برشلونة سوف يواجه إنتر في الجولة المقبلة بينما يلعب دورتموند أمام سلافيا براج.