رويس: سعيد بالفوز على هولندا و متفائل بالمرحلة القادمة

رويس يعرب عن سعادته بالفوز على هولندا وتطلعاته للمرحلة المقبلة

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعرب النجم الألماني ماركو رويس عن سعادته بفوز منتخب بلاده على نظيره منتخب هولندا في تصفيات كأس الأمم الأوروبية أمس الأحد.

وكان المنتخب الألماني قد حقق انتصارًا هامًا وصعبًا على حساب مضيفه منتخب هولندا بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب يوهان كرويف أرينا بالعاصمة الهولندية أمستردام.

ولم يشارك رويس أساسيًا في المباراة نظرًا لحالته البدنية التي منعته من ذلك، ولكنها لم تمنعه من الاحتفال مع زملائه بأول ثلاثة نقاط للمانشافت في المجموعة.

وقال رويس عقب المباراة: "لقد حققنا خطوة هامة بالفوز في المباراة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا، نأمل في السير على نفس النسق"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "لقد لعبنا مباراة جيدة، المنتخب الهولندي خصم صعب ونجح في العودة في النتيجة بعد تأخره بهدفين، ولكننا لم نهتز واستطعنا خطف الفوز"

وتابع: "المرحلة المقبلة ستكون بتحديات كبيرة بعد ما حدث في كأس العالم الأخير، نحن جاهزون لهذه التحديات"

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يذكر أن ماركو رويس كان قد سجل هدفًا في كأس العالم الأخير والذي خرجت منه ألمانيا من الدور الأول.