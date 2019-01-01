رويس: سأحاول إقناع هافيرتز بالانضمام لبروسيا دورتموند

ماركو رويس نجم بروسيا دورتموند يؤكد رغبته في ضم الفريق للألماني الشاب كاي هافيرتز من صفوف باير ليفركوزن.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشف ماركو رويس نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني أنه سيحاول بكل ما لديه من جهد إقناع اللاعب كاي هافيرتز بالانضمام لصفوف أسود فيستيفاليا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق سيكون في حاجة لوجود لاعب يملك إمكانيات هافيرتز في الفترة المقبلة.

وقال رويس: "سأحاول القيام بكل شيء ممكن حتى أجعله يأتي لبروسيا دورتموند، لا أعرف كم سيرتفع راتبه أو إذا ما كان النادي قادرًا على ذلك لكنني سأقوم بكل ما لدي".

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وأضاف: "ربما يكون راتبه كبيرًا بالنسبة للنادي لكنني سأحاول كما فعلت مع جوليان براندت من قبل، الذي بوجوده أصبح لدي حليف يعرفني جيدًا، دعونا نرى ما الذي سيحدث".

وكان اللاعب قد قدم مستويات طيبة للغاية رفقة فريقه الحالي باير ليفركوزن وهو ما لفت أنظار العديد من الأندية له مؤخرًا.

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند وبايرن ميونخ يأتيان على رأس تلك الأندية المهتمة بالحصول على خدمات اللاعب.